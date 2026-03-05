Zaharova: Bez saosećanja Zapada posle pogibije 160 devojčica u Iranu; Licemerje osetio i Beograd

MOSKVA - Reakcija Zapada na pogibiju više od 160 devojčica u izraelsko-američkom udaru na školu u Iranu je užasavajuća, rekla je danas portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova i istakla da je licemerje Zapada osetio i Beograd kada su 1999. bombardovani civili.

"Da li ste reč sažaljenja, saučešća čuli od zapadne civilizacije ili makar i neke formalne reči koji moraju biti izrečene u takvom trenutku", upitala je ona u intervjuu za RT i ukazala na to da da nije bilo nikakvog saosećanja, nikakvih osećanja i to je suština zapadne civilizacije. Kako je podsetila, još nije prebrojan broj žrtava "avanture SAD" u Iraku, a kako se pretpostavlja, milion civila je poginuo. Portparol ruskog MSP je podsetila i da je licemerje Zapada