Tanderi nastavili dominaciju, Holmgren izjednačio lični rekord u NBA ligi

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Tanderi nastavili dominaciju, Holmgren izjednačio lični rekord u NBA ligi

Rezultati:

Košarkaši Oklahoma Siti Tandera savladali su Njujork Nikse sa 103:100, u uzbudljivoj utakmici NBA lige, a do pobede su ih predvodili Čet Holmgren i Šej Gildžus-Aleksander. Holmgren je postigao 28 poena i zabeležio osam skokova, uz čak šest pogođenih šuteva za tri poena, čime je izjednačio lični rekord u NBA ligi. Gildžus-Aleksander dodao je 26 poena, dok je Lu Dort utakmicu završio sa 16 poena. Holmgren je već u prvoj četvrtini ubacio 14 poena, pogodivši četiri
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Šampion umirio i "Garden", Šarlot "školovao" Boston!

Šampion umirio i "Garden", Šarlot "školovao" Boston!

Sportske.net pre 50 minuta
Oklahoma bolja od Njujorka, pobede Šarlota i Klipersa

Oklahoma bolja od Njujorka, pobede Šarlota i Klipersa

Radio sto plus pre 45 minuta
Oklahoma se provukla protiv Niksa

Oklahoma se provukla protiv Niksa

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBANjujork

Sport, najnovije vesti »

Stravično! Čuveni sportista tri sata silovao nedužnu devojku: Zverski je ubio, pa zakopao daleko od očiju sveta! Jedna tajna…

Stravično! Čuveni sportista tri sata silovao nedužnu devojku: Zverski je ubio, pa zakopao daleko od očiju sveta! Jedna tajna je bila kobna

Kurir pre 0 minuta
Beretini posle preokreta izbacio Manarina u prvom kolu Indijan Velsa

Beretini posle preokreta izbacio Manarina u prvom kolu Indijan Velsa

RTS pre 10 minuta
Indijan Vels: Badosi ne ide pa ne ide

Indijan Vels: Badosi ne ide pa ne ide

Sport klub pre 5 minuta
Kragujevčani bodrili rukometašice Srbije: Švedska slavila u hali “Jezero” (FOTO)

Kragujevčani bodrili rukometašice Srbije: Švedska slavila u hali “Jezero” (FOTO)

InfoKG pre 5 minuta
Počeo Indijan Vels: pobede Fonseke i Monfisa, poraz Čilića

Počeo Indijan Vels: pobede Fonseke i Monfisa, poraz Čilića

Sport klub pre 10 minuta