Tanderi nastavili dominaciju, Holmgren izjednačio lični rekord u NBA ligi

Rezultati:

Košarkaši Oklahoma Siti Tandera savladali su Njujork Nikse sa 103:100, u uzbudljivoj utakmici NBA lige, a do pobede su ih predvodili Čet Holmgren i Šej Gildžus-Aleksander. Holmgren je postigao 28 poena i zabeležio osam skokova, uz čak šest pogođenih šuteva za tri poena, čime je izjednačio lični rekord u NBA ligi. Gildžus-Aleksander dodao je 26 poena, dok je Lu Dort utakmicu završio sa 16 poena. Holmgren je već u prvoj četvrtini ubacio 14 poena, pogodivši četiri