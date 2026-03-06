Sedmi dan sukoba na Bliskom istoku, gađani ciljevi u Izraelu, Iranu, Libanu i Bahreinu

Beta pre 31 minuta

Izrael je jutros izveo nove napade na Teheran i Bejrut, dok Iran tvrdi da je ispalio rakete na Tel Aviv.

Danas je sedmi dan sukoba na Bliskom istoku, gde su tokom noći gađani ciljevi u Izraelu, Iranu, Libanu i Bahreinu.

Kako prenosi Bi-Bi-Si (BBC), izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su pokrenule široki talas napada na Bejrut.

Pogođeni su komandni centri Hezbolaha i objekat koji skladišti dronove koji se koriste za napade na Izrael, u predgrađu glavnog grada Libana. 

"IDF neće tolerisati nikakvu štetu koja se nanosi stanovnicima Države Izrael", navodi se u saopštenju.

(Beta, 06.03.2026)

