Tramp: „Kuba će pasti prilično brzo“

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da će Kuba, čija je komunistička vlast decenijama suprotstavljenu Vašingtonu, "pasti prilično brzo", nagovestivši skori obračun sa vladom još jedne države, posle Venecuele i Irana.

Tramp je u telefonskom intervjuu za Si-En-En (CNN) rekao da su SAD trenutno fokusirane na rat protiv Irana, ali da je Kuba "spremna, posle 50 godina" i da će na to karipsko ostrvo poslati šefa diplomatije Marka Rubija, čiji su roditelji Kubanci izbegli u SAD.

"Kuba će pasti prilično brzo. Oni toliko žarko žele da sklope dogovor, pa ću ja postaviti Marka tamo i videćemo kako će to funkcionisati", kazao je Tramp dok je hvalio američke vojne uspehe tokom njegovog drugog mandata u Beloj kući.

Naveo je da Kubu "gleda 50 godina", da mu je "pala pravo u krilo" zbog njegovih poteza i da administracija u Vašingtonu "veoma dobro stoji" po tom pitanju.

Tramp je juče u Beloj kući rekao da je "samo pitanje vremena" kada će američki Kubanci moći da se vrate u domovinu, sugerišući da je Kuba sledeća zemlja na dnevnom redu njegove administracije, posle rata sa Iranom.

"Rubio kaže: 'Hajde da prvo završimo ovo (Iran).' Mogli bismo sve da ih uradimo istovremeno, ali se dešavaju loše stvari. Ako posmatrate zemlje tokom godina, vidite da se dešavaju loše stvari ako ih radite prebrzo. Nećemo dozvoliti da se ovoj zemlji (Kubi) desi bilo šta loše", kazao je Tramp.

Mediji u Evropskoj uniji, pre svega španski i italijanski izveštači iz Havane i Vašingtona, pisali su ove nedelje da Rubio tajno pregovara sa pukovnikom Raulom Giljermom Rodrigesom Kastrom, unukom bivšeg kubanskog lidera Raula Kastra (2011-2021), o "mekom, prijateljskom prelasku Kube pod okrilje SAD".

Tramp: Sa Iranom jedini mogući sporazum bezuslovna predaja

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da neće biti sporazuma sa Iranom sem bezuslovne predaje, dok s američko-izraelska vojna operacija protiv Irana se nastavlja sedmi dan pojačanim bombardovanjem Irana, kao i uporišta proiranskog militantnog Hezbolaha u Libanu.

"Neće biti nikakvog dogovora sa Iranom sem bezuslovne predaje", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut Soušal.

"Posle toga i posle izbora velikog i prihvatljivog liedra mi i mnogi od naših vrlo divnih i vrlo hrabrih saveznika i partnera će neumorno raditi da vrate Iran nazad sa ivice uništenja, čineći ga ekonomski većim, boljim i jačim nego ikad ranije", napisao je Tramp, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

On je dodao da će "Iran imati sjajnu budućnost" i završio poruku da će "učiniti Iran ponovo velikim" - što je njegov slogan za SAD.

Tramp je izjavio i da on "mora da bude uključen" u izbor naslednika vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamnenija, ubijenog u subotu, 28. februara, na početku američko-izraelskih napada na Iran.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan je napisao danas na mreži Iks da neke države nastoje da posreduju.

"Budimo jasni: mi smo posvećeni trajnommiru u regionu ali ne oklevamo u odbrani dostojanstva i suvereniteta naše zemlje. Treba posredovati kod onih koji su potcenili iranski narod i zapalili ovaj sukob", napisao je Pezeškijan.

