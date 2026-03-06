"Nadam se da će dobiti kaznu zatvora, manijaci ne smeju biti na ulici": Oglasila se voditeljka nakon hapšenja kardiloga iz Kliničkog centra CG

Blic pre 25 minuta
"Nadam se da će dobiti kaznu zatvora, manijaci ne smeju biti na ulici": Oglasila se voditeljka nakon hapšenja kardiloga iz…

Čelanović je ohrabrila žene da prijave preteće poruke.

Peruničić je u ponedeljak sa svog Instagram profila slao uznemirujuće poruke profilu Jutarnjeg programa RTV Podgorica i nakon prijave brzo je uhapšen. Novinarka RTV Podgorica, Magdalena Čelanović, prokomentarisala je slučaj hapšenja lekara Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) Vladimira Peruničića, koji je više dana uznemiravao osobe putem društvenih mreža. Magdalena je navela da je Peruničić priznao da je slao uvredljive poruke, ali da nije potvrdio da je ona bila
