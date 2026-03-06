Novak Đoković dobio protivnika u drugom kolu Indijan Velsa

Danas pre 4 sati  |  M. L.
Srspki teniser Novak Đokovića kreće na Mastersu u Indijan Velsu od drugog kola, a sada zna i protiv koga će igrati.

Novakov suparnik će biti Poljak Kamil Majčržak koji je savladao Francuza Đovanija Mpeši Perikara sa 2:1 (6:3, 1:6, 7:5). Poljak je poveo 2:0 u prvom setu i brejkova nije bilo do kraja tog dela. Fenemenalno je reagovao Francuz i nanizao je pet gemova u drugom setu i sa 6:1 i rezultat je bio poravnat. Mpeši Perikar je napravio brejk za 4:3 u trećem setu, ali je Majčržak već u sledećem gemu uzvratio, a u 12. je ponovo uzeo brejk, a samim tim je i slavio na meču.
Poljak Kamil Majžak protivnik Đokoviću u drugom kolu Indijan Velsa

Poljak Kamil Majžak protivnik Đokoviću u drugom kolu Indijan Velsa

Politika pre 11 minuta
