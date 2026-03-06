Dončić u 3 rečenice objasnio sve o Jokiću: Amerikanci ovo moraju da čuju i nauče

Mondo pre 2 sata  |  Dušan Ninković
Dončić u 3 rečenice objasnio sve o Jokiću: Amerikanci ovo moraju da čuju i nauče

Košarkaši Denvera i LA Lejkersa odigrali su jedan od najzanimljivijih mečeva (120:113) prethodne noći u NBA ligi, a okršaj je bio zanimljiv i kao duel Nikole Jokića sa jedne i Luke dončića sa druge strane.

Na kraju je srpski košarkaš nadigrao kolegu iz Slovenije, a Luka je zbog toga morao da skine kapu na konferenciji. Kada su ga novinari pitali za Nikolu Jokića, najbolji igrač Los Anđeles Lejkersa im je ukratko objasnio da je reč o najboljem košarkašu na planeti. Nikolu Jokića ne možete zaustaviti, možete samo da se potrudite da mu otežate posao na terenu, istakao je Dončić! "Postoji razlog zašto je on MVP. Veoma ga je teško zaustaviti. I jednostavno morate da
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Lebron Džejms ispisao istoriju NBA, srušio rekord star 37 godina

Lebron Džejms ispisao istoriju NBA, srušio rekord star 37 godina

Newsmax Balkans pre 13 minuta
Dončić u nekoliko reči o Jokiću rekao sve! Luku posle utakmice pitali o Srbinu, evo šta je odgovorio

Dončić u nekoliko reči o Jokiću rekao sve! Luku posle utakmice pitali o Srbinu, evo šta je odgovorio

Kurir pre 38 minuta
Lebron Džejms - čovek zvani "NBA rekord" VIDEO

Lebron Džejms - čovek zvani "NBA rekord" VIDEO

B92 pre 2 sata
Lebron bolji od svih u istoriji NBA: Samo ne može da pobedi jednog čoveka - Nikolu Jokića

Lebron bolji od svih u istoriji NBA: Samo ne može da pobedi jednog čoveka - Nikolu Jokića

Mondo pre 3 sata
Rekord Nikole Topića, 29 poena za Oklahoma Siti Blu

Rekord Nikole Topića, 29 poena za Oklahoma Siti Blu

Politika pre 3 sata
Dončić uputio jake reči Amerikancima o Jokiću: "Postoji razlog zašto je on MVP"

Dončić uputio jake reči Amerikancima o Jokiću: "Postoji razlog zašto je on MVP"

Telegraf pre 3 sata
Jokić za RTS: Igramo sve bolju odbranu, borimo se za visoko mesto u plej-ofu

Jokić za RTS: Igramo sve bolju odbranu, borimo se za visoko mesto u plej-ofu

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBASlovenijaLos AnđelesDenver

Sport, najnovije vesti »

Lindzi Von već trenira u teretani: „Jedini cilj je da ozdravim“

Lindzi Von već trenira u teretani: „Jedini cilj je da ozdravim“

Danas pre 18 minuta
Sin Duška Vujoševića dobio posao u Partizanu

Sin Duška Vujoševića dobio posao u Partizanu

Danas pre 18 minuta
Nika Prevc slavila u Lahtiju za rušenje deceniju dugog rekorda

Nika Prevc slavila u Lahtiju za rušenje deceniju dugog rekorda

Sportske.net pre 13 minuta
Dan nakon skandala u Turskoj! Oglasio se Majk Džejms i povukao ručnu! Umalo se pobio sa saigračem!

Dan nakon skandala u Turskoj! Oglasio se Majk Džejms i povukao ručnu! Umalo se pobio sa saigračem!

Kurir pre 3 minuta
Miroslav Tanjga pred derbi s Partizanom: "Ima ta jedna grupa Novosađana što je protiv nas"

Miroslav Tanjga pred derbi s Partizanom: "Ima ta jedna grupa Novosađana što je protiv nas"

Mondo pre 13 minuta