Dončić u 3 rečenice objasnio sve o Jokiću: Amerikanci ovo moraju da čuju i nauče

Košarkaši Denvera i LA Lejkersa odigrali su jedan od najzanimljivijih mečeva (120:113) prethodne noći u NBA ligi, a okršaj je bio zanimljiv i kao duel Nikole Jokića sa jedne i Luke dončića sa druge strane.

Na kraju je srpski košarkaš nadigrao kolegu iz Slovenije, a Luka je zbog toga morao da skine kapu na konferenciji. Kada su ga novinari pitali za Nikolu Jokića, najbolji igrač Los Anđeles Lejkersa im je ukratko objasnio da je reč o najboljem košarkašu na planeti. Nikolu Jokića ne možete zaustaviti, možete samo da se potrudite da mu otežate posao na terenu, istakao je Dončić! "Postoji razlog zašto je on MVP. Veoma ga je teško zaustaviti. I jednostavno morate da