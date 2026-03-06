SRCE: Navršava se godinu dana ćacilenda, Vučićev strah od naroda, dijagnoza bolesnog društva

Stranka Srbija centar (SRCE) saopštila je da se danas navršava tačno godinu dana otkako je režim predsednika Srbije Aleksandra Vučića podigao prve šatore u Pionirskom parku čime je ta javna površina pretvorena u „ćacilend“, odnosno, kako se navodi, privatnu zonu pod partijskom komandom. „Ova sramna godišnjica nije ništa drugo nego potvrda da za Srpsku naprednu stranku (SNS) zakoni ne važe i da godinu dana niko ne sme da ukloni ove šatore jer iza njih stoji