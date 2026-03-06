Putevi Srbije: Oprez zbog poledice, odrona, magle

Putevi Srbije saopštili su danas da zbog niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Navodi se i da na pojedinim deonicama ima odrona, a da postoji mogućnost pojave magle na putevima, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka. U Zaječaru su učestali sitni odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na putu II A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac). Prilazi zimskim turističkim centrima su