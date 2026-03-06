Zvezda priredila pravi mini-udar: Bajern i ove sezone koban po crveno-bele!

Zvezda zabeležila poraz! Košarkaši Crvene zvezde, u sjajnoj atmosferi, dočekali su Bajern iz Minhena u okviru 30. kola Evrolige.

Izabranici Saše Obradovića izgubili su rezultatom 80:85. Crvena zvezda: Mekintajer, Batler, Davidovac, Kalinić, Dobrić, Izundu, Motiejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke, Jago. Bajern Minhen: Dimitrijević, Da Silva, Rejtan Mejs, Gifaj, Vojtman, Džezap, Lučić, Obst, Holac, Majk, Gejbrijel, MekKormak.
Saša Obradović: Popustili smo pod pritiskom, ovakve utakmice se pobeđuju dobrom odbranom

Saša Obradović: Popustili smo pod pritiskom, ovakve utakmice se pobeđuju dobrom odbranom

