Zvezda priredila pravi mini-udar: Bajern i ove sezone koban po crveno-bele!
Hot sport pre 1 sat
Zvezda zabeležila poraz! Košarkaši Crvene zvezde, u sjajnoj atmosferi, dočekali su Bajern iz Minhena u okviru 30. kola Evrolige.
Izabranici Saše Obradovića izgubili su rezultatom 80:85. Crvena zvezda: Mekintajer, Batler, Davidovac, Kalinić, Dobrić, Izundu, Motiejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke, Jago. Bajern Minhen: Dimitrijević, Da Silva, Rejtan Mejs, Gifaj, Vojtman, Džezap, Lučić, Obst, Holac, Majk, Gejbrijel, MekKormak. Warming up before tip-off 👀 #kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/et20zTuST2 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) March 6, 2026 Utakmica u punoj