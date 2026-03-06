Ovako se u plej-of ne može - Nedopustiv poraz Zvezde od Pešićevog Bajerna

Sportske.net pre 26 minuta  |  Sportske.net
Ovako se u plej-of ne može - Nedopustiv poraz Zvezde od Pešićevog Bajerna
Najteže je dobiti unapred dobijene utakmice. Košarkaši Crvene zvezde su se nedavno "opekli" u takvoj situaciji protiv Makabija, večeras su dočekali Bajern u 30. kolu Evrolige i nisu naučili lekciju. Izgubili su sa 85:80 i sa skorom 17-13 napravili veliki korak unazad u borbi za direktan plasman u plej-of. Vratila se Zvezda sa -15, gde je bila tokom druge četvrtine, povela na startu poslednje deonice, imala sve u svojim rukama, iako nije igrala kako treba, delovalo
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Pešić napravio problem Zvezdi, Bajern slavio u Beogradu

Pešić napravio problem Zvezdi, Bajern slavio u Beogradu

RTS pre 22 minuta
Zvezda priredila pravi mini-udar: Bajern i ove sezone koban po crveno-bele!

Zvezda priredila pravi mini-udar: Bajern i ove sezone koban po crveno-bele!

Hot sport pre 26 minuta
Bolan poraz Zvezde od Bajerna

Bolan poraz Zvezde od Bajerna

RTV pre 16 minuta
Zvezda ispala iz Top 6: Crveno-beli pali na tabeli Evrolige i otežali sebi put ka plej-ofu!

Zvezda ispala iz Top 6: Crveno-beli pali na tabeli Evrolige i otežali sebi put ka plej-ofu!

Hot sport pre 16 minuta
Kari Pešić srušio Zvezdu u Areni!

Kari Pešić srušio Zvezdu u Areni!

Sport klub pre 26 minuta
Pešić srušio "svoju" Zvezdu: Crveno-beli napravili korak nazad u borbi za plej-of

Pešić srušio "svoju" Zvezdu: Crveno-beli napravili korak nazad u borbi za plej-of

Kurir pre 27 minuta
Hrabra Zvezda pala u Areni posle drame: Bajern ponovo koban za crveno-bele u Evroligi

Hrabra Zvezda pala u Areni posle drame: Bajern ponovo koban za crveno-bele u Evroligi

Mondo pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaEvroligaBajern

Sport, najnovije vesti »

Bajern nadigrao Zvezdu u Areni i udaljio je od plej-of zone Evrolige

Bajern nadigrao Zvezdu u Areni i udaljio je od plej-of zone Evrolige

Danas pre 22 minuta
Ljubav prema Zvezdi jača i od povrede: Mateus u Areni (FOTO)

Ljubav prema Zvezdi jača i od povrede: Mateus u Areni (FOTO)

Danas pre 1 sat
Topao doček za Pešića: „Kari, Kari“

Topao doček za Pešića: „Kari, Kari“

Danas pre 2 sata
Putujem i gledam kako padaju rakete: Srpski fudbaler Nemanja Tomašević o napuštanju Irana

Putujem i gledam kako padaju rakete: Srpski fudbaler Nemanja Tomašević o napuštanju Irana

Danas pre 3 sata
Pešić napravio problem Zvezdi, Bajern slavio u Beogradu

Pešić napravio problem Zvezdi, Bajern slavio u Beogradu

RTS pre 22 minuta