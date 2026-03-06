Havarijska isključenja vode danas u više delova Kragujevca

iKragujevac pre 18 minuta
Havarijska isključenja vode danas u više delova Kragujevca

Tokom dana planirane su intervencije na vodovodnoj mreži na više lokacija u Kragujevcu, zbog čega će u pojedinim delovima grada doći do privremenih obustava u snabdevanju vodom.

U naselju Mala Vaga, u Ulici kneza Mihaila, radovi na popravci ulične linije planirani su u periodu od 8 do 12 časova. Na Košutnjačkom brdu, u Čigotskoj ulici, popravka kućnog priključka predviđena je od 12 do 14 časova, dok će u naselju Pivara, u Hadžiprodanoj ulici, slični radovi biti izvođeni od 14 do 16 časova. Radovi na kućnom priključku planirani su i u naselju Dragobraća, u Ulici Tanasija Šarčevića, od 16 do 18 časova. U centru grada, u Ulici Branka
