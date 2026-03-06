Poskupljenje goriva u Srbiji usled sukoba na Bliskom istoku i blokade Ormuskog moreuza

Naslovi.ai pre 19 minuta

Rat na Bliskom istoku i blokada Ormuskog moreuza utiču na rast cena nafte i goriva u Srbiji, sa najavljenim merama za zaštitu potrošača i ograničenjem poskupljenja goriva.

Sukob na Bliskom istoku i blokada Ormuskog moreuza, ključne naftne rute, izazvali su rast cena nafte na svetskom tržištu, što se odražava i na cene goriva u Srbiji. Cena sirove nafte Brent približava se 90 dolara po barelu, dok je WTI dostigla 86 dolara, najviši nivo od aprila 2024. U SAD je prosečna cena benzina porasla na 3,25 dolara po galonu. Politika Telegraf Insajder Euronews

Ministarstvo trgovine Srbije objavilo je nove maksimalne cene goriva koje važe do 13. marta: evrodizel 203 dinara, benzin evropremijum BMB 184 dinara po litru, što je poskupljenje od po tri dinara u odnosu na prethodnu nedelju. Blic RTV Newsmax Balkans In medija

Zvaničnici ističu da Srbija ima zalihe koje omogućavaju stabilizaciju cena, ali prate situaciju i razmatraju dodatne mere pomoći građanima i privredi. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović najavila je da će sledeće nedelje litar dizela u maloprodaji biti 24 dinara jeftiniji u odnosu na realnu cenu, a benzin oko sedam dinara jeftiniji. Newsmax Balkans Moj Novi Sad NIN N1 Info

Na pumpama u Šapcu primećene su gužve i povećana kupovina goriva, što ukazuje na zabrinutost građana zbog mogućih nestašica. Šabačke novosti

Katar je upozorio da bi proizvođači energije u Persijskom zalivu mogli obustaviti izvoz u narednim nedeljama ako sukob sa Iranom potraje i cena nafte dostigne 150 dolara po barelu, što dodatno može uticati na globalno tržište energenata. Kurir

Stranka Srbija centar (SRCE) zatražila je hitnu reakciju Vlade Srbije da se spreči dalji rast cena energenata kroz korišćenje zaliha i smanjenje akciza, dok predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavljuje da će poskupljenje goriva biti ograničeno na tri dinara po litru, iako bi realna cena mogla biti znatno viša. Serbian News Media Nedeljnik

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da je doneta odluka da poskupljenje goriva bude ograničeno na najviše tri dinara po litru, uprkos realnoj potrebi za većim povećanjem cena zbog globalnih poremećaja u snabdevanju. Mondo RINA