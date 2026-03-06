Izborna skupština Advokatske komore Srbije zakazana za sutra

Izborna skupština Advokatske komore Srbije (AKS) zakazana je za sutra, a kandidati za predsednike su beogradski advokati Dušan Bratić i Aleksandar Cvejić.

Kako je FoNetu rekao aktuelni vršilac dužnosti predsednika AKS Nemanja Jolović, kandidati za potpredsednike su Vladimir Beljanski, Zoran Jevrić, Vladimir Terzić, Uroš Kerac, kao i sam Jolović. Skupština bi trebalo da izabere i članove Nadzornog odbora, verifkuje mandate članova Upravnog odbora, a predviđen je i izbor predsednika Disciplinskog suda i disciplinskih sudija, kao i diciplinskog tužioca i njegovih zamenika. Jolović očekuje da će biti kvoruma i da će AKS