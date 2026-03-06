Izborna skupština Advokatske komore Srbije zakazana za sutra

Nova pre 1 sat
Izborna skupština Advokatske komore Srbije zakazana za sutra

Izborna skupština Advokatske komore Srbije (AKS) zakazana je za sutra, a kandidati za predsednike su beogradski advokati Dušan Bratić i Aleksandar Cvejić.

Kako je FoNetu rekao aktuelni vršilac dužnosti predsednika AKS Nemanja Jolović, kandidati za potpredsednike su Vladimir Beljanski, Zoran Jevrić, Vladimir Terzić, Uroš Kerac, kao i sam Jolović. Skupština bi trebalo da izabere i članove Nadzornog odbora, verifkuje mandate članova Upravnog odbora, a predviđen je i izbor predsednika Disciplinskog suda i disciplinskih sudija, kao i diciplinskog tužioca i njegovih zamenika. Jolović očekuje da će biti kvoruma i da će AKS
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Advokatska komora Srbije sutra bira predsednika i novo rukovodstvo

Advokatska komora Srbije sutra bira predsednika i novo rukovodstvo

Insajder pre 1 sat
Sutra izborna skupština Advokatske komore Srbije

Sutra izborna skupština Advokatske komore Srbije

N1 Info pre 1 sat
Izborna skupština Advokatske komore Srbije zakazana za sutra

Izborna skupština Advokatske komore Srbije zakazana za sutra

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Nemanja JolovićIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Čadež u Austriji: Traži se prihvatljivo rešenje za vozače kamiona iz Srbije pri ulasku u EU

Čadež u Austriji: Traži se prihvatljivo rešenje za vozače kamiona iz Srbije pri ulasku u EU

Insajder pre 11 minuta
Naslovne strane za petak, 6. mart 2026. godine

Naslovne strane za petak, 6. mart 2026. godine

Beta pre 12 minuta
Čadež: Austrija traži rešenje za status profesionalnih vozača iz Srbije u EU

Čadež: Austrija traži rešenje za status profesionalnih vozača iz Srbije u EU

Beta pre 2 minuta
Sedmica na lotou nije izvučena od avgusta: Profesor statistike objašnjava kakve su šanse da je u narednom kolu dobijete i…

Sedmica na lotou nije izvučena od avgusta: Profesor statistike objašnjava kakve su šanse da je u narednom kolu dobijete i postanete evromilioner

Danas pre 12 minuta
Prolećno vreme u Zaječaru: Sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni

Prolećno vreme u Zaječaru: Sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni

Glas Zaječara pre 7 minuta