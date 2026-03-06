Na 1.000 evra polovina zaposlenih čekaće bar još tri godine

Dok se hvali prosečnom platom od 1.057 evra, vlast prećutkuje činjenicu da su od 2019. u čak četiri navrata one u decembru bile veće nego za 11 meseci naredne godine, te da su zarade skoro 1,2 miliona radnika i dalje manje od 774 evra

Predsednik Aleksandar Vučić požurio je prošlog utorka da, dan pre Republičkog zavoda za statistiku (RZS), uhvati muštuluk i građanima saopšti „radosnu vest“ da je prosečna plata u decembru prvi put u istoriji bila veća od 1.000 evra i poručio da će im između 6. i 10. marta predstaviti navodno novi „sveobuhvatan i izuzetno komplikovan“ plan razvoja „Srbija 2030-2035“. Umesto premijera, slične „planove“, koje Vlada zapravo nikada formalno nije ni usvojila, za to