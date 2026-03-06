Makron: Francuska ne vodi rat na Bliskom istoku, šalje pojačanja radi zaštite građana

RTV pre 14 minuta  |  Tanjug
Makron: Francuska ne vodi rat na Bliskom istoku, šalje pojačanja radi zaštite građana

PARIZ - Francuski predsednik Emanuel Makron poručio je javnosti da Francuska "ne vodi rat" na Bliskom istoku, uprkos slanju vojnih pojačanja u region, uključujući nosač aviona "Šarl de Gol", i da to radi kako bi zaštitila svoje građane i saveznike pogođene iranskom odmazdom.

"Nismo u ratu. Francuska ne vodi rat na Bliskom istoku i tamo se neće angažovati. Veoma dobro razumem i čujem vašu zabrinutost, ali sam želeo da budem veoma jasan. Ona štiti Francuze i Francuze, svoje saveznike, i stoji uz Liban", odgovorio je Makron na Instagramu korisniku koji je bio zabrinut zbog posledica izraelsko-američke ofanzive u Iranu, prenosi Figaro. Francuski predsednik je dodao da se vojne snage šalju kako bi "presrele dronove i rakete" i obezbedile
