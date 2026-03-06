Dušan Vemić posle žreba teniserki Srbije: "Ponovo igramo u famoznoj grupi gde samo prvi ide dalje"

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Dušan Vemić posle žreba teniserki Srbije: "Ponovo igramo u famoznoj grupi gde samo prvi ide dalje"

Selektor ženske teniske reprezentacije Srbije, Dušan Vemić, rekao je posle žreba za Evro-afričku Grupu 1 da Srbija ponovo igra u famoznoj grupi gde samo prva reprezentacija ide dalje.

Srbija će od 7. do 11. aprila igrati u Portugaliji, u Oeirasu, u Grupi A sa Slovačkom, Hrvatskom i Litvanijom. Samo pobednik grupe obezbeđuje mesto u razigravanju za plasman u plej-of, sa preostala tri pobednika. - Nova godina, nova sezona, i ponovo igramo u toj famoznoj grupi gde samo prva reprezentacija iz grupe ide dalje. Grupa nije laka, ali su naše devojke iskusnije, bolje igračice nego što su bile prošle godine. Imamo još mesec dana da se pripremimo i da
