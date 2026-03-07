Jokić posle debakla: "Prvi put nakon mnogo vremena..."

Nakon teškog poraza Denver Nagetsa kod kuće od Njujork Niksa, svoje mišljenje je izneo i srpski centar Nikola Jokić.

Bio je ubedljivo najbolji pojedinac meča sa 38 poena, devet skokova i pet asistencija, ali mu to ništa nije vredelo. Niksu su deklasirali Nagetse sa 39 poena razlike, a pritom je povredu skočnog zgloba doživeo Džamal Marej. "Bio je ovo loš meč za nas, naravno. Započeli smo meč vrlo dobro, imali otvorene poglede, a onda pali. Bila je to loša energija, loši skokovi, 50-50 lopte su bile njihove. To je bio naš loš performans", rekao je Jokić posle meča. Kao najveću