BBC vesti na srpskom

Iranski predsednik uputio izvinjenje susednim državama zbog napada

U video poruci na iranskoj državnoj televiziji rekao je da njihova namera nije invazija na komšijske zemlje, koje su napadnute.

BBC News pre 37 minuta
Čovek hoda po ruševinama
Reuters

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izvinio se susednim zemljama koje su napadnute.

U video poruci na iranskoj državnoj televiziji rekao je da njihova namera nije invazija na komšijske zemlje.

„Od sada, ne napadajte susedne države, osim ako one ne budu napale prve.

„Oni koji razmišljaju da iskoriste ovaj trenutak za napad na Iran ne smeju postati marionete imperijalizma“, kaže Pezeškijan, dodajući da podržavanje Izraela ili SAD „nije put ka časti i slobodi“.

Susedne države u kojima se nalaze američke baze nepokolobljive su u tome da nisu dozvolile da se koriste za pokretanje napada na Iran.

Nekoliko zemalja Zaliva čak je pokušalo da odvrati Vašington od početka bombardovanja.

Međutim, Iran je pre tačno nedelju dana, napao komšije, čak i Oman, sa kojim je imao diplomatske odnose.

Dronovima je pogođena oblast blizu aerodroma u Dubajiu, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Predsednik Irana, govoreći na državnoj televiziji zakleo se da će nastaviti da pružaju otpor.

Da neće biti prekida rata na Bliskom istoku i dogovora sa Iranom, osim u slučaju „bezuslovne predaje" vlasti u Teheranu, potvrdio je u petak američki predsednik Donald Tramp.

Posle toga i „izbora sjajnog i prihvatljivog lidera", Amerika će sa saveznicima raditi na tome da vrati Iran „sa ivice uništenja" i učini ga ekonomski „većim, boljim i snažnijim nego bilo kada ranije", napisao je Tramp na društvenoj platformi Istina.

Istovremeno, Izrael je započeo 15. talas raketnih napada na Iran, saopštila je izraelska vojska 6. marta.

Jug Bejruta
REUTERS/Khalil Ashawi
Jug Bejruta našao se pod udarima izraelskih napada

Islamska revolucionarna garda (IRGK) saopštila je da je pogođen naftni tanker u zalivu, koji je prolazio kroz Ormuski moreuz.

U saopštenju objavljenom na Telegramu, navodi se da je naftni tanker „Prima“ pogođen dronom jer je „ignorisao ponovljena upozorenja“ koje je izdala mornarica IRGK o „zabrani saobraćaja“ kroz moreuz.

IRGK ne dozvoljava naftnim tankerima i komercijalnim brodovima „saveznicima neprijateljskih zemalja“ da prođu kroz moreuz.

Ormuski moreuz je jedna od najznačajnijih svetskih ruta za transport energenata, i oko petine svetske nafte i gasa prolazi kroz njega.

Rat na Bliskom istoku doveo je do zastoja u plovnim putevima, a iranski režim je ranije ove nedelje pretio da će „zapaliti“ brodove koji pokušaju da prođu.

Kola ispod ruševina u Bejrutu
Reuters/Stringer
Automobil ispod ruševina u Bejrutu

Noć između petka i subote u Iranu nije protekla mirno.

Jedan od glavnih komercijalnih aerodroma u Teheranu bio je glavna meta, a očevici su izveštavali o avionima koji gore na pisti.

Izrael je najavio novi talas udara na mete koje je nazvao „režimskom infrastrukturom“.

Sirene za vazdušnu opasnost čule su se i u Jerusalimu i Tel Avivu.

Većinu balističkih raketa i dronova je, izgleda, oborio izraelski sistem protivvazdušne odbrane.

Rat, koji sada ulazi u osmi dan, uvukao je globalne sile, poremetio svetski energetski i transportni sektor i doneo haos čak i u obično mirna područja nestabilnog regiona.

„Neke zemlje" već pokušavaju da posreduju u pregovorima između zaraćenih strana, ali bi ti napori trebalo da se usmere prema „onima koji su potcenili iranski narod i započeli sukob", kazao je ranije iranski predsednik Pezeškijan.

„Budimo jasni: posvećeni smo trajnom miru u regionu, ali ne oklevamo u odbrani dostojanstva i suvereniteta naše nacije", tvrdi on.

U Teheranu je rat ispraznio obično zakrčene ulice, ali su stanovnici rekli AFP-u da snage bezbednosti čvrsto kontrolišu stanovništvo.

„Moćna Islamska revolucionarna garda zatvorila je skoro svaku veću ulicu i rasporedila naoružane pripadnike kako bi zastrašila ljude“, rekao je 30-godišnji stanovnik Teherana za AFP.

„Narod je pravi neprijatelj u njihovim očima, a ne Amerikanci.

„Njihovi ekstremisti kažu da je potrebno da se prvo obračunaju sa neprijateljem kod kuće“, dodao je.

Napadi na Teheran u petak ujutru usledili su posle upozorenja Izraela i SAD da pojačavaju kampanju, pokrenutu 28. februara ubistvom vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.

„Sada prelazimo na sledeću fazu operacije“, rekao je načelnik izraelske vojske, general-potpukovnik Ejal Zamir u televizijskoj izjavi.

„Pred nama su dodatna iznenađenja koja ne nameravam da otkrijem“, dodao je.

Predsednik Donald Tramp rekao je da bi bilo „gubljenje vremena“ slati kopnene trupe u Iran, ali je insistirao da će „morati da učestvuje“ u izboru sledećeg iranskog lidera.

Prema iranskom Ministarstvu zdravlja, u napadima SAD i Izraela na zemlju poginulo je 926 ljudi, broj koji ni BBC, ni zapadne novinske agencije ne mogu nezavisno da potvrde.

Iran je od početka rata raketama i dronovima gađao Izrael i zemlje Persijskog zaliva.

U Izraelu je, prema rečima službi za hitne intervencije, poginulo najmanje 10 ljudi.

Američka vojska je prijavila smrt šest pripadnika od početka rata u subotu.

Dim posle eksplozije se uzdiže iznad puta u Teheranu
Reuters
Dim posle eksplozije se uzdiže iznad puta u Teheranu

'Poniženi smo'

U sukob je uvučen i Liban, pošto je ekstremistička grupa grupa Hezbolah lansirala rakete u znak podrške Iranu.

Izrael je napao nekoliko gradova na jugu zemlje, kao i predgrađa Bejruta, koja se smatraju uporištem Hezbolaha i domom između od 600.000 do 800.000 ljudi.

Dopisnici AFP-a na terenu videli su scene panike i, dok su stanovnici masovno bežali posle izraelskog naređenja da se odmah evakuišu ako žele da spasu svoje živote.

Stotine porodica motalo se po plaži u Bejrutu.

„Pobegli smo iz predgrađa, bili smo poniženi“, rekao je jedan čovek za AFP, odbijajući da se predstavi.

„Spavaćemo večeras na putu i samo Bog zna šta će nam se desiti.“

Libanski premijer Navaf Salam upozorio je da se zbog raseljavanja „preti humanitarna katastrofa“, rekavši da bi posledice mogle biti „neviđene“.

Izraelski vojni komandant Zamir naredio je trupama da prošire područje pod kontrolom njegove vojske na jugu Libana, čije je Ministarstvo zdravlja saopštilo da je 217 ljudi poginulo u napadima, a više od 700 ranjeno.

Pogledajte video: Dron pogodio aerodrom u Azerbejdžanu

Nestabilnost na sve strane

Rat nije poštedeo bogate zemlje Zaliva, koje su ranije smatrane turističkom destinacijom i retkim sigurnim utočištem na Bliskom istoku.

Katar je presreo napad dronom na američku vazduhoplovnu bazu na sopstvenoj teritoriji, dok je Saudijska Arabija oborila tri drona istočno od prestonice Rijada.

Trinaest ljudi, od kojih je sedam civila, ubijeno je u zemljama Zaliva od početka rata, među kojima i jedanaestogodišnja devojčica u Kuvajtu.

Sukob se proširio čak do obale Šri Lanke, gde je američka podmornica torpedovala iransku fregatu, i Azerbejdžana, koji je pretio odmazdom pošto je dron pogodio aerodrom.

Vlade raznih zemalja su se angažovale da vrate turiste iz pogođenog regiona borbama, a vazdušni saobraćaj je ozbiljno ograničen, jer rakete i dronovi dominiraju nebom iznad Bliskog istoka.

Rat je takođe pogodio globalna tržišta i doveo do skoka cena sirove nafte za oko petinu u nedelji od izbijanja borbi, gotovo potpuno zaustavivši pomorski saobraćaj u Ormuskom moreuzu.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 03.07.2026)

BBC News
Ukrajinski bankarski službenici pušteni iz pritvora u Mađarskoj

Ukrajinski bankarski službenici pušteni iz pritvora u Mađarskoj

BBC News pre 57 minuta
Pronađen maleni oposum za koga se verovalo da je izumro pre 6.000 godina

Pronađen maleni oposum za koga se verovalo da je izumro pre 6.000 godina

BBC News pre 12 minuta
Vodič kroz žensku kontracepciju

Vodič kroz žensku kontracepciju

BBC News pre 3 sata
Ministarstvo pravde objavilo zaostale Epstinove dosijee sa optužbama protiv Trampa

Ministarstvo pravde objavilo zaostale Epstinove dosijee sa optužbama protiv Trampa

BBC News pre 2 sata
BBC Verifaj: Šta se zna o napadu na školu u Iranu

BBC Verifaj: Šta se zna o napadu na školu u Iranu

BBC News pre 23 sata
BBC News

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO: Izrael napao Teheran sa više od 80 aviona, Revolucionarna garda poručuje da „čeka“ Amerikance u Ormuskom moreuzu…

BLOG UŽIVO: Izrael napao Teheran sa više od 80 aviona, Revolucionarna garda poručuje da „čeka“ Amerikance u Ormuskom moreuzu

Insajder pre 12 minuta
UŽIVO Rat na Bliskom istoku: Eksplozije u Teheranu, Izrael presreće talase iranskih napada, iranski predsednik se izvinio…

UŽIVO Rat na Bliskom istoku: Eksplozije u Teheranu, Izrael presreće talase iranskih napada, iranski predsednik se izvinio zemljama u Zalivu

Danas pre 12 minuta
Masovni iranski napad dronovima: Napadnuta vazduhoplovna baza Al-Dafra

Masovni iranski napad dronovima: Napadnuta vazduhoplovna baza Al-Dafra

Euronews pre 12 minuta
Uživo (FOTO/VIDEO) Sedmi dan sukoba na Bliskom istoku: SAD tvrde da su izvele najveći napad do sada, Iran upozorio Evropu

Uživo (FOTO/VIDEO) Sedmi dan sukoba na Bliskom istoku: SAD tvrde da su izvele najveći napad do sada, Iran upozorio Evropu

Newsmax Balkans pre 12 minuta
Eksplozije na aerodromu u Dubaiju, objavljen snimak novog napada! Teheran u plamenu! Tramp razmatra slanje trupa, Izrael…

Eksplozije na aerodromu u Dubaiju, objavljen snimak novog napada! Teheran u plamenu! Tramp razmatra slanje trupa, Izrael ostaje bez pvo raketa? (foto/v ideo)

Kurir pre 12 minuta
Bliski istok na ivici velikog rata: Današnji događaj je presedan

Bliski istok na ivici velikog rata: Današnji događaj je presedan

B92 pre 7 minuta
Koliko oružja ima Iran i koliko dugo može da ratuje

Koliko oružja ima Iran i koliko dugo može da ratuje

Vreme pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOIranIrakLibanIzraelBliski IstokTeheranKatarSenatAFPIzboriTurskaDonald TrampBejrut

Svet, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO: Izrael napao Teheran sa više od 80 aviona, Revolucionarna garda poručuje da „čeka“ Amerikance u Ormuskom moreuzu…

BLOG UŽIVO: Izrael napao Teheran sa više od 80 aviona, Revolucionarna garda poručuje da „čeka“ Amerikance u Ormuskom moreuzu

Insajder pre 12 minuta
Puls planete u 21 sat: Rat Izraela i Irana ulazi u brutalnu fazu

Puls planete u 21 sat: Rat Izraela i Irana ulazi u brutalnu fazu

Newsmax Balkans pre 12 minuta
Rusija: Prerano govoriti o novom sporazumu o kontroli naoružanja

Rusija: Prerano govoriti o novom sporazumu o kontroli naoružanja

Sputnik pre 2 minuta
Posle nedelju dana rata, Izrael vidi napredak, ali i dug put

Posle nedelju dana rata, Izrael vidi napredak, ali i dug put

Slobodna Evropa pre 2 minuta
Ratovi robota već su počeli: Ukrajina na frontu raspoređuje naoružane robote

Ratovi robota već su počeli: Ukrajina na frontu raspoređuje naoružane robote

NIN pre 2 minuta