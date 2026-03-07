Iranski predsednik uputio izvinjenje susednim državama zbog napada

BBC News pre 37 minuta

Reuters

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izvinio se susednim zemljama koje su napadnute.

U video poruci na iranskoj državnoj televiziji rekao je da njihova namera nije invazija na komšijske zemlje.

„Od sada, ne napadajte susedne države, osim ako one ne budu napale prve.

„Oni koji razmišljaju da iskoriste ovaj trenutak za napad na Iran ne smeju postati marionete imperijalizma“, kaže Pezeškijan, dodajući da podržavanje Izraela ili SAD „nije put ka časti i slobodi“.

Susedne države u kojima se nalaze američke baze nepokolobljive su u tome da nisu dozvolile da se koriste za pokretanje napada na Iran.

Nekoliko zemalja Zaliva čak je pokušalo da odvrati Vašington od početka bombardovanja.

Međutim, Iran je pre tačno nedelju dana, napao komšije, čak i Oman, sa kojim je imao diplomatske odnose.

Dronovima je pogođena oblast blizu aerodroma u Dubajiu, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Predsednik Irana, govoreći na državnoj televiziji zakleo se da će nastaviti da pružaju otpor.

Da neće biti prekida rata na Bliskom istoku i dogovora sa Iranom, osim u slučaju „bezuslovne predaje" vlasti u Teheranu, potvrdio je u petak američki predsednik Donald Tramp.

Posle toga i „izbora sjajnog i prihvatljivog lidera", Amerika će sa saveznicima raditi na tome da vrati Iran „sa ivice uništenja" i učini ga ekonomski „većim, boljim i snažnijim nego bilo kada ranije", napisao je Tramp na društvenoj platformi Istina.

Istovremeno, Izrael je započeo 15. talas raketnih napada na Iran, saopštila je izraelska vojska 6. marta.

REUTERS/Khalil Ashawi Jug Bejruta našao se pod udarima izraelskih napada

Islamska revolucionarna garda (IRGK) saopštila je da je pogođen naftni tanker u zalivu, koji je prolazio kroz Ormuski moreuz.

U saopštenju objavljenom na Telegramu, navodi se da je naftni tanker „Prima“ pogođen dronom jer je „ignorisao ponovljena upozorenja“ koje je izdala mornarica IRGK o „zabrani saobraćaja“ kroz moreuz.

IRGK ne dozvoljava naftnim tankerima i komercijalnim brodovima „saveznicima neprijateljskih zemalja“ da prođu kroz moreuz.

Ormuski moreuz je jedna od najznačajnijih svetskih ruta za transport energenata, i oko petine svetske nafte i gasa prolazi kroz njega.

Rat na Bliskom istoku doveo je do zastoja u plovnim putevima, a iranski režim je ranije ove nedelje pretio da će „zapaliti“ brodove koji pokušaju da prođu.

Reuters/Stringer Automobil ispod ruševina u Bejrutu

Noć između petka i subote u Iranu nije protekla mirno.

Jedan od glavnih komercijalnih aerodroma u Teheranu bio je glavna meta, a očevici su izveštavali o avionima koji gore na pisti.

Izrael je najavio novi talas udara na mete koje je nazvao „režimskom infrastrukturom“.

Sirene za vazdušnu opasnost čule su se i u Jerusalimu i Tel Avivu.

Većinu balističkih raketa i dronova je, izgleda, oborio izraelski sistem protivvazdušne odbrane.

Rat, koji sada ulazi u osmi dan, uvukao je globalne sile, poremetio svetski energetski i transportni sektor i doneo haos čak i u obično mirna područja nestabilnog regiona.

„Neke zemlje" već pokušavaju da posreduju u pregovorima između zaraćenih strana, ali bi ti napori trebalo da se usmere prema „onima koji su potcenili iranski narod i započeli sukob", kazao je ranije iranski predsednik Pezeškijan.

„Budimo jasni: posvećeni smo trajnom miru u regionu, ali ne oklevamo u odbrani dostojanstva i suvereniteta naše nacije", tvrdi on.

U Teheranu je rat ispraznio obično zakrčene ulice, ali su stanovnici rekli AFP-u da snage bezbednosti čvrsto kontrolišu stanovništvo.

„Moćna Islamska revolucionarna garda zatvorila je skoro svaku veću ulicu i rasporedila naoružane pripadnike kako bi zastrašila ljude“, rekao je 30-godišnji stanovnik Teherana za AFP.

„Narod je pravi neprijatelj u njihovim očima, a ne Amerikanci.

„Njihovi ekstremisti kažu da je potrebno da se prvo obračunaju sa neprijateljem kod kuće“, dodao je.

Napadi na Teheran u petak ujutru usledili su posle upozorenja Izraela i SAD da pojačavaju kampanju, pokrenutu 28. februara ubistvom vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.

„Sada prelazimo na sledeću fazu operacije“, rekao je načelnik izraelske vojske, general-potpukovnik Ejal Zamir u televizijskoj izjavi.

„Pred nama su dodatna iznenađenja koja ne nameravam da otkrijem“, dodao je.

Predsednik Donald Tramp rekao je da bi bilo „gubljenje vremena“ slati kopnene trupe u Iran, ali je insistirao da će „morati da učestvuje“ u izboru sledećeg iranskog lidera.

Prema iranskom Ministarstvu zdravlja, u napadima SAD i Izraela na zemlju poginulo je 926 ljudi, broj koji ni BBC, ni zapadne novinske agencije ne mogu nezavisno da potvrde.

Iran je od početka rata raketama i dronovima gađao Izrael i zemlje Persijskog zaliva.

U Izraelu je, prema rečima službi za hitne intervencije, poginulo najmanje 10 ljudi.

Američka vojska je prijavila smrt šest pripadnika od početka rata u subotu.

Reuters Dim posle eksplozije se uzdiže iznad puta u Teheranu

'Poniženi smo'

U sukob je uvučen i Liban, pošto je ekstremistička grupa grupa Hezbolah lansirala rakete u znak podrške Iranu.

Izrael je napao nekoliko gradova na jugu zemlje, kao i predgrađa Bejruta, koja se smatraju uporištem Hezbolaha i domom između od 600.000 do 800.000 ljudi.

Dopisnici AFP-a na terenu videli su scene panike i, dok su stanovnici masovno bežali posle izraelskog naređenja da se odmah evakuišu ako žele da spasu svoje živote.

Stotine porodica motalo se po plaži u Bejrutu.

„Pobegli smo iz predgrađa, bili smo poniženi“, rekao je jedan čovek za AFP, odbijajući da se predstavi.

„Spavaćemo večeras na putu i samo Bog zna šta će nam se desiti.“

Libanski premijer Navaf Salam upozorio je da se zbog raseljavanja „preti humanitarna katastrofa“, rekavši da bi posledice mogle biti „neviđene“.

Izraelski vojni komandant Zamir naredio je trupama da prošire područje pod kontrolom njegove vojske na jugu Libana, čije je Ministarstvo zdravlja saopštilo da je 217 ljudi poginulo u napadima, a više od 700 ranjeno.

Pogledajte video: Dron pogodio aerodrom u Azerbejdžanu

Nestabilnost na sve strane

Rat nije poštedeo bogate zemlje Zaliva, koje su ranije smatrane turističkom destinacijom i retkim sigurnim utočištem na Bliskom istoku.

Katar je presreo napad dronom na američku vazduhoplovnu bazu na sopstvenoj teritoriji, dok je Saudijska Arabija oborila tri drona istočno od prestonice Rijada.

Trinaest ljudi, od kojih je sedam civila, ubijeno je u zemljama Zaliva od početka rata, među kojima i jedanaestogodišnja devojčica u Kuvajtu.

Sukob se proširio čak do obale Šri Lanke, gde je američka podmornica torpedovala iransku fregatu, i Azerbejdžana, koji je pretio odmazdom pošto je dron pogodio aerodrom.

Vlade raznih zemalja su se angažovale da vrate turiste iz pogođenog regiona borbama, a vazdušni saobraćaj je ozbiljno ograničen, jer rakete i dronovi dominiraju nebom iznad Bliskog istoka.

Rat je takođe pogodio globalna tržišta i doveo do skoka cena sirove nafte za oko petinu u nedelji od izbijanja borbi, gotovo potpuno zaustavivši pomorski saobraćaj u Ormuskom moreuzu.

(BBC News, 03.07.2026)