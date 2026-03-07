(Foto, video): Saobraćaj normalizovan nakon drame na mostu Gazela: Pet automobila ulestvovalu u lančanom sudaru, jedan završio u suprotnom smeru

(Foto, video): Saobraćaj normalizovan nakon drame na mostu Gazela: Pet automobila ulestvovalu u lančanom sudaru, jedan završio…

U nezgodi je učestvovalo pet vozila Jedan od učesnika saobraćajne nesreće žalio se na povrede Saobraćaj na mostu Gazela, u Beogradu, se polako vraća u normalu nakon što je večeras došlo do lančanog sudara u kojem je učestvovalo pet vozila.

Saobraćaj na mostu se odvija nesmetano u oba smera, nema više gužve, što se vidi i po snimcima sa nadzornih kamera. Podsetimo, teška saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo pet vozila, dogodila se večeras kod Mostarske petlje, u smeru ka Nišu, saznaje "Blic". Prema prvim informacijama, jedan od učesnika se žali na povrede. Kako piše Moj Beograd, jedan automobil je od siline udarca završio u suprotnom smeru, gde je takođe blokirana jedna traka zbog saobraćajne
