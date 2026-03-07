Američki monster bombarder stigao u Britaniju! Nosi 24 krstareće rakete, težak 86 tona, da li je to novi adut u ratu sa Iranom

Dnevnik pre 28 minuta
Američki monster bombarder stigao u Britaniju! Nosi 24 krstareće rakete, težak 86 tona, da li je to novi adut u ratu sa Iranom…

Ogroman američki bombarder koji može da nosi 24 krstareće rakete sleteo je u Veliku Britaniju nakon što je američki ministar odbrane upozorio na "porast" napada na Iran.

B-1 LanSer, dug oko 44,5 metara, ima raspon krila od oko 41,8 metara, težak je 86 tona i predstavlja najbrži bombarder američkog ratnog vazduhoplovstva, prema kompaniji Boeing, dostižući brzinu veću od 1.450 kilometara na sat. Ima napredne radarske i GPS sisteme koji pomažu u gađanju ciljeva, kao i elektronske ometače, radarska upozorenja i sistem mamaca kako bi izbegao otkrivanje od strane neprijatelja. B-1, koji je korišćen u Siriji, Libiji, Avganistanu i Iraku,
IranIrakLibijaSirijaVelika BritanijaAvganistan

