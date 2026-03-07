Eksplozije kod međunarodnog aerodroma u Teheranu

Nekoliko eksplozija odjeknulo je jutros u blizini međunarodnog aerodroma Meherab u Teheranu, javila je iranska agencija Tasnim.

Dramatični snimci prikazuju aerodrom u plamenu nakon što su vazdušni napadi pogodili iransku prestonicu u ranim jutarnjim satima u subotu, preneli su državni mediji, piše CNN. Aerodrom se nalazi blizu centra glavnog grada, a u vlasništvu je iranske vlade i smatra se najprometnijim aerodromom u zemlji, prenosi CNN. Razmere štete na aerodromu za sada nisu jasne. Kako CNN piše, nije jasno da li je kompleks pogođen direktno. CNN je zatražio komentar od Izraelskih