Ukrajinska vojska saopštila da je presrela 19 ruskih raketa i 453 drona

Ukrajinska protivvazdušna odbrana presrela je 19 raketa i 453 drona različitih tipova tokom prethodne noći, saopštila je danas ukrajinska vojska na društvenim mrežama.

Devet raketa i 26 jurišnih dronova pogođeno je na 22 lokacije, a ostaci dronova pronađeni su na pet lokacija, dodala je vojska, precizirajući da su glavne mete napada bile Kijev, Harkov, Žitomirska oblast, Hmelnička oblast i Černivsko područje. S druge strane, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je "presrelo i uništilo". Većina dronova, njih 29, oborena je iznad Brjanske oblasti, navodi se u saopštenju i dodaje da je 15 oboreno iznad Orlovske oblasti i 11