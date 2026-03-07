Slukasova žena o Tajriku Džonsu posle svađe: "Ko je ovaj?"

Najveći grčki košarkaški derbi, između Olimpijakosa i Panatinaikosa (86:80), dobio je nastavak na društvenim mrežama nakon sukoba između Tajrika Džonsa i Kostasa Slukasa.

Incident se dogodio u finišu treće četvrtine kada je Džons, nekadašnji igrač Partizana, nakon izgubljene lopte grubo faulirao pleja Panatinaikosa, što je dovelo do verbalnog obračuna na terenu. Iako su ovakve situacije uobičajene za mečeve visokog intenziteta, prašinu je podigla supruga Kostasa Slukasa, Marija Darsinu, koja je na Instagramu oštro prokomentarisala potez američkog košarkaša: „Ko je ovaj što se ruga Kostasu?! Da li ga njegova majka uopšte zna?“ Dok su