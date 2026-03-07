Prelepa supruga Grka poludela na Tajrika Džonsa, bivši igrač Partizana brutalno prozvan: “Da li njegova mama…”

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Prelepa supruga Grka poludela na Tajrika Džonsa, bivši igrač Partizana brutalno prozvan: “Da li njegova mama…”

Košarkaši Olimpijakosa su savladali Panatinaikos (86:80) u okviru 30. kola Evrolige, čime su produbili krizu ljutog protivnika koji se sada nalazi na desetom mestu u elitnom takmičenju.

Utakmicu velikih rivala obeležila je velika tenzija na terenu, a u središtu pažnje našao se centar crveno-belih Tajrik Džons. Američki košarkaš je tokom jedne rasprave veoma burno reagovao prema iskusnom plejmejkeru protivničkog tima Kostasu Slukasu. U jednom trenutku Džons je izgubio kontrolu, krenuo ka Slukasu i razrogačenih očiju se uneo u lice legendarnom organizatoru igre. Na sreću, situacija se brzo smirila i incident je ostao samo na verbalnom sukobu. Snimak
