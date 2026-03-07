Studenti: Pretnje smrću upućene bratu studenta sa liste Glas mladih opštine Kula VIDEO

pre 1 sat
Jednom od aktivista grupe studenata Mladi Kule koja izlazi na lokalne izbore u toj opštini večeras je prećeno smrću, objavili su studenti na svojim nalozima na društvenim mrežama.

Nepoznati muškarac je pretio smrću bratu Rolanda Šipoša, studenta koji je i kandidat na lokalnim izborima na listi "Glas mladih opštine Kula", što je lista organizacije Mladi Kule. Mladić je prijavio pretnje smrću, a kada je izašao iz policijske stanice, usledio je novi telefonski poziv i nove pretnje. Studenti su objavili i snimak telefonskih pretnji. Bratu Rolanda Šipoša, studenta i kandidata na listi broj 3, Glas mladih opštine Kula, prećeno je smrću telefonom.
pre 1 sat
pre 45 minuta
pre 1 sat
pre 1 sat
pre 1 sat
pre 1 sat