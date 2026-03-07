Jugoslavija

Radar pre 1 sat  |  Saša Ilić
Jugoslavija

Ono dobro što je psihološki eksperiment pokazao zapravo je činjenica da i kada se ispred naših očiju ukloni mrlja od mastila, Jugoslavija i dalje postoji, negde duboko u nama

Ovaj naslov je neka vrsta Roršahovog testa. Ukoliko se postavi ispred posmatrača iz ovih krajeva ili iz Evrope, on će burno reagovati. Po svemu sudeći, aktiviraju se duboki psihološki procesi u posmatraču, pa on počne da prepoznaje neke oblike, uzgred grebe noktima po stolu, lupka prstima, priseti se nekih epizoda iz porodičnog života ili, recimo, samo pljune i zapjeva, moja Jugoslavijo! Već samo kandidovanje jedne pesme sličnog naslova za Evroviziju (PZE 2026)
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Kako rat na Bliskom istoku utiče na mene i na živote ljudi u Srbiji

Kako rat na Bliskom istoku utiče na mene i na živote ljudi u Srbiji

BBC News pre 16 sati
Kako rat na Bliskom istoku utiče na mene i na živote ljudi u Srbiji

Kako rat na Bliskom istoku utiče na mene i na živote ljudi u Srbiji

Radio 021 pre 17 sati
Kako je profesor zaboravio građane

Kako je profesor zaboravio građane

Danas pre 17 sati
"Luster je udarao u plafon, vrata su se sama otvorila!": Razoran zemljotres sejao je smrt u komšiluku, poginulo je 1.600…

"Luster je udarao u plafon, vrata su se sama otvorila!": Razoran zemljotres sejao je smrt u komšiluku, poginulo je 1.600 ljudi, a osetilo ga je pola Jugoslavije

Blic pre 1 dan
„Satanistička“ panika zbog Lavine na Pesmi Evrovizije

„Satanistička“ panika zbog Lavine na Pesmi Evrovizije

Danas pre 1 dan
'Taktika u Iranu liči na Kosovo 1999': Bivši savetnik Donalda Ramsfelda za BBC

'Taktika u Iranu liči na Kosovo 1999': Bivši savetnik Donalda Ramsfelda za BBC

BBC News pre 1 dan
'Taktika u Iranu liči na Kosovo 1999': Bivši savetnik Donalda Ramsfelda za BBC

'Taktika u Iranu liči na Kosovo 1999': Bivši savetnik Donalda Ramsfelda za BBC

Radio 021 pre 1 dan

Ključne reči

EvrovizijaEurosongEvrosongJugoslavija

Društvo, najnovije vesti »

Vremeplov: Rođen Tomaš Masarik

Vremeplov: Rođen Tomaš Masarik

RTV pre 45 minuta
Jugoslavija

Jugoslavija

Radar pre 1 sat
Politička vrhuška iznad zakona

Politička vrhuška iznad zakona

Radar pre 1 sat
Ko nam se to prodao vlasti

Ko nam se to prodao vlasti

Radar pre 1 sat
Studenti: Pretnje smrću upućene bratu studenta sa liste Glas mladih opštine Kula VIDEO

Studenti: Pretnje smrću upućene bratu studenta sa liste Glas mladih opštine Kula VIDEO

Nova pre 1 sat