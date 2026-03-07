Politička vrhuška iznad zakona

U najznačajnijim predmetima koje vodi TOK postoji opstrukcija policije koja dolazi sa vrha. U mnogim slučajevima pokazalo se da policija ne želi da istražuje najviše predstavnike izvršne vlasti i zato sabotira naloge tužilaštva

Situacija u kojoj policija direktno opstruira istrage protiv pripadnika izvršne vlasti jednaka je državnom udaru i suspenziji pravne države, slažu se sagovornici Radara, eminentni srpski tužioci. Prema njihovim rečima, odgovorni u slučajevima u kojima se pokazalo da policija ne želi da istražuje najviše predstavnike izvršne vlasti, moraju biti procesuirani, a javnost upoznata sa procesnim radnjama koje tužilaštvo preduzima. Takvi su svakako skandalozno povlačenje