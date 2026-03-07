U Narodnom muzeju sutra program posvećen Međunarodnom danu žena

Narodni muzej u Beogradu najavio je da će sutra organizovati niz aktivnosti povodom Međunarodnog dana žena.

U 14 časova publika će moći da prisustvuje stručnom vođenju pod nazivom „Izvan okvira: Prve srpske slikarke“ tokom kog će čuti u kakvim su okolnostima umetnice radile i sa kojim izazovima su se suočavale. „Umetnička scena i javna izložbena praksa dugo su bile rezervisane samo za muškarce. Ali onda su se pojavile Katarina Ivanović, Poleksija Todorović, Mina Karadžić, za njima i Nadežda Petrović kao prva srpska akademeska slikarka, zatim Zora Petrović, Cuca Sokić,