Juventus „iskalio bes“ nad budućim drugoligašem

Sport klub pre 16 minuta  |  Autor: Nikola Janković
Juventus „iskalio bes“ nad budućim drugoligašem

Juventusova sezona preti da se pretvori u potpunu katastrofu. „Bjankoneri“ su ispali iz Lige šampiona i Kupa Italije, a u Seriji A trenutno ne zauzimaju pozicije koje vode u najjače UEFA takmičenje naredne sezone.

Nakupilo se besa u Torinu posle serije od šest utakmica bez pobede i jedne Pirove nad Galatom, koja je značila eliminaciju iz Evrope. Na kraju, nastradala je nesrećna Piza, najskromnija ekipa u šampionatu koja i dalje ima jednu pobedu od letos. Dugo nije bilo golova na „Alijancu“, ali kada je Andrea Kambijaso na pas Kenana Jildiza u 54. minutu otključao bravu, bilo je samo pitanje s koliko lopti u mreži će gosti krenuti na put kući. Po jednu su plasirali Kefren
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Minimalna pobeda Mladog Radnika protiv Jošanice u 16. kolu Srpske lige Zapad

Minimalna pobeda Mladog Radnika protiv Jošanice u 16. kolu Srpske lige Zapad

IndeksOnline pre 26 minuta
Sjajno drugo poluvreme Juventusa za ''poker'' protiv Pize!

Sjajno drugo poluvreme Juventusa za ''poker'' protiv Pize!

Sportske.net pre 16 minuta
ŽOK Leskovac 98 nemoćan protiv favorita u Užicu

ŽOK Leskovac 98 nemoćan protiv favorita u Užicu

Sportska strana juga pre 41 minuta
Serija A! Važna i ubedljiva pobeda Juventusa!

Serija A! Važna i ubedljiva pobeda Juventusa!

Kurir pre 11 minuta
Vlahović će morati da sačeka - Juve u nastavku "zgromio" davljenika

Vlahović će morati da sačeka - Juve u nastavku "zgromio" davljenika

B92 pre 16 minuta
Juventus izbrojao do četiri i ostao u životu u borbi za Ligu šampiona, Piza sve bliža povratku u Seriju B

Juventus izbrojao do četiri i ostao u životu u borbi za Ligu šampiona, Piza sve bliža povratku u Seriju B

Telegraf pre 6 minuta
Povratak u velikom stilu! Uspešan debi Save Miuloševića!

Povratak u velikom stilu! Uspešan debi Save Miuloševića!

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UEFAJuventusLiga ŠampionaTorinoItalijaFilip Kostić

Sport, najnovije vesti »

Vaterpolisti Radničkog u četvrtfinalu Kupa Evrope

Vaterpolisti Radničkog u četvrtfinalu Kupa Evrope

Danas pre 21 minuta
Poraz rukometašica Srbije od Švedske u kvalifikacijama za EP

Poraz rukometašica Srbije od Švedske u kvalifikacijama za EP

Danas pre 2 sata
Nakon 23 godine takmičenja: Emotivni oproštaj legendarne brzoklizačice Martine Sablikove

Nakon 23 godine takmičenja: Emotivni oproštaj legendarne brzoklizačice Martine Sablikove

Danas pre 2 sata
Srbija stigla do boda u kvalifikacijama za Mundijal

Srbija stigla do boda u kvalifikacijama za Mundijal

Danas pre 4 sati
Midžor dominirao u derbiju za "buđenje" pirotskog futsala!

Midžor dominirao u derbiju za "buđenje" pirotskog futsala!

Plus online pre 26 minuta