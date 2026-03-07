Ukrajina više nije prioritet za zapadne saveznike, oružje ide na Bliski istok

Sputnik pre 32 minuta
Ukrajina više nije prioritet za zapadne saveznike, oružje ide na Bliski istok

Zbog rata između SAD i Izraela s jedne strane i Irana s druge strane, Vladimir Zelenski pada u drugi plan, ocenjuje Oleg Glazunov, ekspert ruske Asocijacije vojnih politikolga. Prema njegovim rečima, Ukrajina više nije prioritet za zapadne saveznike, jer se oružje i pomoć preusmeravaju na odbranu od iranskih napada na Bliskom istoku.

Samim tim, Zelenski se, iako likuje zbog akcija protiv Irana, nalazi u nezavidnom položaju, ne shvatajući da Ukrajini preti nestašica zapadnog oružja. „Sada će sva sredstva, oružje i tako dalje biti, pre svega, isporučivano u ratne zone i državama koje se mogu naći na udaru iranskih raketa. Iran nanosi udare i po vojnim bazama koji se nalaze i na Bliskom istoku, i na Kipru, gde je već pogođena britanska baza. Naravno, ono oružje koje je prvobitno bilo namenjeno
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO "Iran će danas biti žestoko pogođen": Donald Tramp najavio napad i zapretio potpunim uništenjem

BLOG UŽIVO "Iran će danas biti žestoko pogođen": Donald Tramp najavio napad i zapretio potpunim uništenjem

Nova pre 17 minuta
"Danas će Iran biti teško pogođen" Oglasio se Tramp: Razmatram potpuno uništenje i sigurnu smrt određene grupe ljudi

"Danas će Iran biti teško pogođen" Oglasio se Tramp: Razmatram potpuno uništenje i sigurnu smrt određene grupe ljudi

Blic pre 52 minuta
Zašto Izrael i Amerika hoće da svrgnu iranske vlasti: Teheran se ne pokorava kolektivnom Zapadu

Zašto Izrael i Amerika hoće da svrgnu iranske vlasti: Teheran se ne pokorava kolektivnom Zapadu

Večernje novosti pre 1 sat
Tramp: SAD će danas pokrenuti snažan napad na Iran

Tramp: SAD će danas pokrenuti snažan napad na Iran

Vesti online pre 2 sata
"Danas će Iran biti žestoko pogođen, razmatram potpuno uništenje": Oglasio se Tramp jezivom pretnjom

"Danas će Iran biti žestoko pogođen, razmatram potpuno uništenje": Oglasio se Tramp jezivom pretnjom

Mondo pre 2 sata
Tramp: Iran je "gubitnik Bliskog istoka", biće teško pogođen

Tramp: Iran je "gubitnik Bliskog istoka", biće teško pogođen

Newsmax Balkans pre 2 sata
Tramp zapretio dodatnim napadima na Iran, mete će biti zvaničnici

Tramp zapretio dodatnim napadima na Iran, mete će biti zvaničnici

Beta pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelBliski IstokUkrajinaKiparRusijasvetsadVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

„Iskrivljen način posmatranja sveta“: Šta govore komentari šefa Pentagona o stradalim američkim vojnicima?

„Iskrivljen način posmatranja sveta“: Šta govore komentari šefa Pentagona o stradalim američkim vojnicima?

Danas pre 57 minuta
Orban: Ne isključujemo mogućnost prekida isporuke struje Ukrajini

Orban: Ne isključujemo mogućnost prekida isporuke struje Ukrajini

Insajder pre 27 minuta
U bombaškom napadu u noćnom klubu u Peruu povređene 34 osobe

U bombaškom napadu u noćnom klubu u Peruu povređene 34 osobe

RTV pre 37 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Najmanje 1.172 civila ubijena u napadima u Iranu, aerodromi u Dubaiju delimično rade

BLISKOISTOČNI SUKOB: Najmanje 1.172 civila ubijena u napadima u Iranu, aerodromi u Dubaiju delimično rade

RTV pre 32 minuta
Tramp preti novim udarima na Iran; IRGC: Izveden masovan napad dronovima na bazu Al Dafra u UAE

Tramp preti novim udarima na Iran; IRGC: Izveden masovan napad dronovima na bazu Al Dafra u UAE

RTS pre 17 minuta