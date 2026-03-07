Zbog rata između SAD i Izraela s jedne strane i Irana s druge strane, Vladimir Zelenski pada u drugi plan, ocenjuje Oleg Glazunov, ekspert ruske Asocijacije vojnih politikolga. Prema njegovim rečima, Ukrajina više nije prioritet za zapadne saveznike, jer se oružje i pomoć preusmeravaju na odbranu od iranskih napada na Bliskom istoku.

Samim tim, Zelenski se, iako likuje zbog akcija protiv Irana, nalazi u nezavidnom položaju, ne shvatajući da Ukrajini preti nestašica zapadnog oružja. „Sada će sva sredstva, oružje i tako dalje biti, pre svega, isporučivano u ratne zone i državama koje se mogu naći na udaru iranskih raketa. Iran nanosi udare i po vojnim bazama koji se nalaze i na Bliskom istoku, i na Kipru, gde je već pogođena britanska baza. Naravno, ono oružje koje je prvobitno bilo namenjeno