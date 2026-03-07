Jokić najbolji u katastrofi Denvera – ima i jedna loša vest

Vesti online pre 7 sati  |  Sputnjik, Vesti online (M. B.)
Jokić najbolji u katastrofi Denvera – ima i jedna loša vest

Denver Nagetsi pretrpeli su katastrofalan poraz na svom terenu od Njujork Niksa sa čak 39 poena razlike – 142:103. Srpski as Nikola Jokić po običaju je bio najdominantniji na parketu, ali to nije pomoglo njegovom timu da izbegne težak poraz. Da sve bude još gore, drugi najbolji igrač tima iz Kolorada Džamal Marej se povredio… NBA rezultati

Reprezentativac Srbije Nikola Jokić bio je najefikasniji na meču sa 38 poena, uz to je imao osam skokova i pet asistencija. Jokić je za 31 minut u timu Denvera šutirao 9/10 slobodna bacanja, 13/14 za dva i 1/7 za tri poena, imao je tri izgubljene i dve ukradene lopte. Džamal Marej je postigao 12 poena za Denver, ali je tokom prvog poluvremena doživeo povredu zgloba leve noge nakon što je nezgodno doskočio. U redovima Njujorka istakao se O Dži Anunobi sa 34 poena.
Ključne reči

KošarkaNBANjujorkNikola JokićDenversport

