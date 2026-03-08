Modžtaba Hamnei novi iranski vrhovni vođa

Beta pre 15 minuta

Iranska državna televizija javila je večeras da je Modžtaba Hamnei, sin pokojnog vrhovnog vođe zemlje, imenovan za njegovog naslednika.

Dugo je smatran kandidatom, čak i pre nego što je izraelski napad ubio njegovog oca na početku rata 28. februara, i uprkos tome što nikada nije izabran ili imenovan za neku funkciju u vladi, prenela je agencija AP.

Iranska Revolucionarna garda odgovara vrhovnom vođi, a sada će mlađi Hamnei imati centralnu reč u ratnoj strategiji.

Savet stručnjaka, grupa od 88 sveštenika, zadužena je za izbor vrhovnog vođe Irana.

Modžtaba Hamnei je rođen 8. septembra 1969. godine u svetom gradu Mašhadu. On je jedno od šestoro dece bivšeg vrhovnog vođe, ubijenog 28. februara, koji je više od tri decenije bio na čelu države.

Mladi Hamnei je zbog njegove diskretnosti godinama bio predmet intenzivnih spekulacija među iranskim stanovništvom i u diplomatskim krugovima.

Neki su ranije smatrali da on ima pravu moć, iza kulisa, u kancelariji svog oca.

Smatra se bliskim konzervativcima, posebno zbog veza sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), ideološkom vojskom Islamske Republike. Ova veza datira još od njegove službe u borbenoj jedinici, na kraju dugog iransko-iračkog rata (1980-1988).

Prema istrazi američke agencije Blumberg (Bloomberg), Modžtaba Hamnei je stekao značajno bogatstvo izgradnjom ogromne mreže fiktivnih kompanija u inostranstvu.

Što se tiče verskog pitanja, studirao je teologiju u Komu, južno od Teherana, gde je takođe i predavao. Stekao je čin hodžatoleslam, a ta tiula se daje sveštenicima srednjeg ranga i ispod je čina ajatolaha, koju su nosili njegov otac i Ruholah Homeini.

Njegova supruga Zahra Hadad-Adel, ćerka bivšeg predsednika parlamenta, takođe je poginula u američko-izraelskim vazdušnim napadima, u kojima su ubijeni Ali Hamnei i njegova supruga, prema navodima iranskih vlasti.

(Beta, 08.03.2026)