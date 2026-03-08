NATO najavio vežbu sa vojskom Srbije

Beta pre 40 minuta

Komanda združenih snaga saveza NATO u Napulju objavila je da će u maju održati vežbu sa vojskom Srbije.

Komanda je na svom profilu na društvenoj mreži Iks navela da će vežba biti održana na poziv Srbije.

"Pozdravljamo priliku da srpsko i savezničko vojno osoblje zajedno trenira u Srbiji ovog maja. Vežba će se održati na poligonu Borovac u Srbiji, koji Vojska Srbije intenzivno koristi za pripremu jedinica za međunarodne misije, uključujući mirovne operacije Ujedinjenih nacija. Ova aktivnost će biti sprovedena na poziv Srbije i uz puno poštovanje njene deklarisane politike vojne neutralnosti", navela je Komanda.

Admiral Džordž Vajkof, komandant Komande, boravio je u petak u Beogradu, gde se sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Vučić je na društvenoj mreži Instagram napisao da je sa Vajkofom imao "značajan sastanak" o jačanju saradnje sa savezom NATO uz očuvanje vojne neutralnosti Srbije.

(Beta, 08.03.2026)