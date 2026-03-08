NATO najavio vežbu sa vojskom Srbije

Beta pre 40 minuta

Komanda združenih snaga saveza NATO u Napulju objavila je da će u maju održati vežbu sa vojskom Srbije.

Komanda je na svom profilu na društvenoj mreži Iks navela da će vežba biti održana na poziv Srbije.

"Pozdravljamo priliku da srpsko i savezničko vojno osoblje zajedno trenira u Srbiji ovog maja. Vežba će se održati na poligonu Borovac u Srbiji, koji Vojska Srbije intenzivno koristi za pripremu jedinica za međunarodne misije, uključujući mirovne operacije Ujedinjenih nacija. Ova aktivnost će biti sprovedena na poziv Srbije i uz puno poštovanje njene deklarisane politike vojne neutralnosti", navela je Komanda.

Admiral Džordž Vajkof, komandant Komande, boravio je u petak u Beogradu, gde se sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Vučić je na društvenoj mreži Instagram napisao da je sa Vajkofom imao "značajan sastanak" o jačanju saradnje sa savezom NATO uz očuvanje vojne neutralnosti Srbije.

(Beta, 08.03.2026)

Povezane vesti »

NATO najavio vežbu sa vojskom Srbije

NATO najavio vežbu sa vojskom Srbije

Serbian News Media pre 34 minuta
Vežba Vojske Srbije i NATO u Borovcu kod Bujanovca

Vežba Vojske Srbije i NATO u Borovcu kod Bujanovca

Bujanovačke pre 24 minuta
NATO najavio vežbu sa Vojskom Srbije

NATO najavio vežbu sa Vojskom Srbije

Moj Novi Sad pre 59 minuta
NATO najavio vežbu sa vojskom Srbije

NATO najavio vežbu sa vojskom Srbije

Radio sto plus pre 15 minuta
Komanda združenih snaga NATO: Na poziv Srbije, u maju zajednička vežba Vojske Srbije i Alijanse

Komanda združenih snaga NATO: Na poziv Srbije, u maju zajednička vežba Vojske Srbije i Alijanse

Nova pre 2 sata
NATO za maj najavio vojnu vežbu sa Srbijom

NATO za maj najavio vojnu vežbu sa Srbijom

Radio 021 pre 4 sati
NATO najavio vežbu sa vojskom Srbije

NATO najavio vežbu sa vojskom Srbije

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOVojska Srbije

Vojvodina, najnovije vesti »

Aneta Leon Krstović: „Svaki dan može biti osmi mart“ – priča o hrabrosti, majčinstvu i solidarnosti

Aneta Leon Krstović: „Svaki dan može biti osmi mart“ – priča o hrabrosti, majčinstvu i solidarnosti

In medija pre 10 minuta
Zgrada „Gvožđara“ u centru Zrenjanina dobija novi život: Nekadašnja banka prodata u stečaju za 16,4 miliona dinara Zgrada…

Zgrada „Gvožđara“ u centru Zrenjanina dobija novi život: Nekadašnja banka prodata u stečaju za 16,4 miliona dinara Zgrada „Gvožđara“

Volim Zrenjanin pre 10 minuta
NATO najavio vežbu sa vojskom Srbije

NATO najavio vežbu sa vojskom Srbije

Beta pre 40 minuta
NATO najavio vežbu sa vojskom Srbije

NATO najavio vežbu sa vojskom Srbije

Serbian News Media pre 34 minuta
Vežba Vojske Srbije i NATO u Borovcu kod Bujanovca

Vežba Vojske Srbije i NATO u Borovcu kod Bujanovca

Bujanovačke pre 24 minuta