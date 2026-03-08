Drama u Dubaiju: Ostaci presretnutog projektila pali na auto, vozač poginuo: reagovali timovi za hitne intervencije!

Timovi za hitne intervencije brzo su reagovali, a istraga o incidentu je u toku Istraga o incidentu je u toku Vlasti u Dubaiju su potvrdile danas da su ostaci presretnutog projektila pali na vozilo u oblasti Al Barša i usmrtili vozača.

Kancelarija za medije grada Dubaija objavila je na svojoj X stranici da su timovi za hitne intervencije brzo reagovali na incident, kao i da je u toku istraga o okolnostima ove nesreće, prenosi portal Golf News. Ranije danas su evakuisane zgrade oko marine u Dubaiju nakon što su ostaci presretnutih (iranskih) projektila oštetili fasadu nebodera u tom gradu, preneo je ranije CNN. Marina se nalazi u blizini brojnih turističkih atrakcija i gradskih institucija,