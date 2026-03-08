"Gde mogu da se refundiraju karte iz 2016. i 2023.?" Oprečni komentari na odluku Tonija Cetinskog da otkaže koncert u Spensu: "Te godine nije nosio teret prošlosti?"

Blic pre 34 minuta
"Gde mogu da se refundiraju karte iz 2016. i 2023.?" Oprečni komentari na odluku Tonija Cetinskog da otkaže koncert u Spensu…

Toni Cetinski je odložio koncert u Spensu nekoliko sati pre početka, navodeći kao razlog bolne uspomene iz rata devedesetih.

Ova odluka izazvala je niz negativnih i ironičnih komentara jer je Cetinski ranije već nastupao u istoj dvorani. Toni Cetinski frapirao je srpsku publiku kada je samo nekoliko sati pre početka koncerta zakazanog u Spensu odlučio da odloži nastup pod izgovorom da "ta dvorana budi loše uspomene iz rata 90ih". Zbog ove odluke ne prestaju da mu pristižu loši komentari. Toni Cetinski je i ranije nastupao u dvorani Spens, a sada ga ljudi na ironičan način podsećaju da je
