"Gde mogu da se refundiraju karte iz 2016. i 2023.?" Oprečni komentari na odluku Tonija Cetinskog da otkaže koncert u Spensu: "Te godine nije nosio teret prošlosti?"

Toni Cetinski je odložio koncert u Spensu nekoliko sati pre početka, navodeći kao razlog bolne uspomene iz rata devedesetih.

