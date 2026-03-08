Mali: Nacionalna strategija je pre svega plan razvoja: za investicije 48 milijardi

Mali ističe da država ispunjava sva ranije obećana ulaganja i plate, što dokazuje kredibilitet i poverenje građana Program stavlja akcenat na mir, stabilnost i evropske integracije, uz jačanje vojske radi očuvanja suvereniteta i budućnosti dece Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je nacionalna strategija koja je predstavljena u subotu pre svega plan razvoja i da je reč o najobimnijem, najambicioznijem programu koji