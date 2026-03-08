Trudna snajka Filipa živojinovća pozira sa svekrvom: Lena sa stomakom do zuba, a Zorica puca od sreće: "Sa nestrpljenjem je čekamo"

Blic pre 29 minuta
Zorica nije krila uzbuđena zbog dolaska prinove Mario je sin poznatog košarkaša Iva Nakića Trudna snajka Filipa Živojinović, Lena Karlovčan, pozirala je u društvu svoje svekrve, Zorice Nakić, i privukla veliku pažnju.

Lena, koja je u poodmakloj trudnoći, ponosno je pokazala trudnički stomak dok je pozirala sa Zoricom, koja nije krila radost i sreću zbog dolaska novog člana porodice. Zorica je sa snajkom nasmejana pozirala ne krijući ponos. - Sa nestrpljenjem je čekamo… - napisala je ponosna Zorica, a ovaj trenutak pokazuje koliko porodica ceni bliskost i radost koju donosi trudnoća. Podsetimo, Filip Živojinović sa majčine strane ima polubrata Maria Nakića, koji je uspešan
