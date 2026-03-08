Mali: Imamo mehanizme da ublažimo posledice jedne od najvećih kriza u svetu

Danas pre 5 sati  |  Beta
Mali: Imamo mehanizme da ublažimo posledice jedne od najvećih kriza u svetu

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da Srbija ima mehanizme da ublaži posledice jedne od najvećih kriza u svetu, kao i da je jedan od toga smanjenje akcize na gorivo. „Mora svima da bude jasno da se radi o jednoj od najvećih kriza ikada i pitanje je kako će se ovo završiti i kada će se završiti.

Vidite i sami da su cene sirove nafte otišle gore, da je cena gasa otišla gore. Čak su i Amerikanci pokrenuli inicijativu da se skinu sankcije sa ruske sirove nafte kako bi se stabilizovala situacija na svetskom tržištu“, rekao je Mali za Radio televiziju Srbiju (RTS). Napomenuo je da je važno da zemlja ima dovoljno rezervi u ovom trenutku sirove nafte, kerozina, dizela i benzina, svega onoga što je neophodno da u kratkom vremenskom periodu, „preživi ovu krizu“.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Mali: Nacionalna strategija je pre svega plan razvoja, za investicije 48 milijardi evra

Mali: Nacionalna strategija je pre svega plan razvoja, za investicije 48 milijardi evra

Politika pre 41 minuta
Mali: „Imamo mehanizme da ublažimo posledice jedne od najvećih kriza u svetu“

Mali: „Imamo mehanizme da ublažimo posledice jedne od najvećih kriza u svetu“

Serbian News Media pre 1 sat
Mali ne isključuje mogućnost smanjenja akciza na gorivo

Mali ne isključuje mogućnost smanjenja akciza na gorivo

N1 Info pre 2 sata
Mali: Imamo mehanizme da ublažimo posledice jedne od najvećih kriza u svetu

Mali: Imamo mehanizme da ublažimo posledice jedne od najvećih kriza u svetu

NIN pre 3 sata
Mali: Nacionalna strategija je pre svega plan razvoja, za investicije 48 milijardi

Mali: Nacionalna strategija je pre svega plan razvoja, za investicije 48 milijardi

NIN pre 4 sati
Mali: Nacionalna strategija je pre svega plan razvoja, za investicije 48 milijardi

Mali: Nacionalna strategija je pre svega plan razvoja, za investicije 48 milijardi

RTK pre 4 sati
Mali: Imamo mehanizme da ublažimo posledice jedne od najvećih kriza u svetu

Mali: Imamo mehanizme da ublažimo posledice jedne od najvećih kriza u svetu

Nova pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTScena gasaakcizeSiniša Malinafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Ukida se jedna vrsta benzina u inostranstvu - uvodi se jeftiniji, ali da li troši više?

Ukida se jedna vrsta benzina u inostranstvu - uvodi se jeftiniji, ali da li troši više?

Kamatica pre 5 minuta
Mačvanski poljoprivrednici obustavljaju proteste: Ostali smo sami, nemamo više razloga da budemo na ulici

Mačvanski poljoprivrednici obustavljaju proteste: Ostali smo sami, nemamo više razloga da budemo na ulici

N1 Info pre 10 minuta
Da li CV pišemo za algoritam ili regrutera kompanije?

Da li CV pišemo za algoritam ili regrutera kompanije?

Biznis.rs pre 10 minuta
Nedorečeni opisi poslova najčešći izvor konflikata u radnim odnosima

Nedorečeni opisi poslova najčešći izvor konflikata u radnim odnosima

Biznis.rs pre 10 minuta
Dodatni odmor u 2027! Milioni zaposlenih u Nemačkoj dobijaju povlastice: stižu i veće plate

Dodatni odmor u 2027! Milioni zaposlenih u Nemačkoj dobijaju povlastice: stižu i veće plate

Blic pre 41 minuta