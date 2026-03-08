Mali: „Imamo mehanizme da ublažimo posledice jedne od najvećih kriza u svetu“

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da Srbija ima mehanizme da ublaži posledice jedne od najvećih kriza u svetu, kao i da je jedan od toga smanjenje akcize na gorivo. „Mora svima da bude jasno da se radi o jednoj od najvećih kriza ikada i pitanje je kako će se ovo završiti i kada će se završiti.

Vidite i sami da su cene sirove nafte otišle gore, da je cena gasa otišla gore. Čak su i Amerikanci pokrenuli inicijativu da se skinu sankcije sa ruske sirove nafte kako bi se stabilizovala situacija na svetskom tržištu“, rekao je Mali za Radio televiziju Srbiju (RTS). Napomenuo je da je važno da zemlja ima dovoljno rezervi u ovom trenutku sirove nafte, kerozina, dizela i benzina, svega onoga što je neophodno da u kratkom vremenskom periodu, „preživi ovu krizu“.