Uklonjeno više od 750 kubika otpada: Čišćenje divljih deponija u lozničkom kraju

Za deset dana uklonjeno je više od 750 kubnih metara komunalnog, građevinskog i kabastog otpada, saopšteno je iz gradske uprave.

U lozničkom selu Donji Dobrić sanirana je najveća divlja deponija sa oko 500 kubnih metara otpada, u susednom Gornjem Dobriću, uklonjeno je približno 200, a u Jadranskoj Lešnici oko 50 kubnih metara različitog otpada. Na uklanjanju divljih deponija bila su angažovana dva kamiona nosivosti po 15 tona, po jedan ULT i skip, kao i četiri do šest radnika. Trenutno se radi na još jednoj lokaciji u Jadranskoj Lešnici, u naselju Ciganska mala, gde se završetak čišćenja