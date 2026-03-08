Partizan pregazio Bosnu u Sarajevu: Kakva demonstracija sile u ABA ligi i 40 poena razlike

Partizan je odigrao prvu utakmicu posle nešto duže prinudne pauze i ubedljivo je pobedio Bosnu u Sarajevu u ABA ligi - 96:56.

Pitanje pobednika nije se postavljalo ni u jednom momentu. Demonstracija sile ekipe Đoana Penjaroje. Jedina loša vest je povreda Bruna Fernanda koja se desila u poslednjim sekundama treće deonice. Najraspoloženiji na početku bio je Dilan Osetkovski koji je dao dve trojke u prva dva napada (6:0), pa je nastavio da šutira fantastično. Pridružio mu se Sterling Braun, pa onda i Šejk Milton i sve je funkcionisalo savršeno. Već do poluvremena je Dilan imao 15 poena (3/5