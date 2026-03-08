Izborna komisija u Sevojnu odbacila listu "Ujedinjeni - Sevojno"

Izborna komisija Gradske opštine Sevojno odbacila je izbornu listu "Ujedinjeni - Sevojno" za izbore za odbornike Skupštine GO Sevojno raspisane za 29. mart, zbog toga što je, kako se u rešenju navodi, podneta od strane neovlašćenog lica.

Kako se u rešenju navodi, izbornu listu je podneo je Dušan Matić 7. marta u 15.02, u ime Grupe građana Ujedinjeni - Sevojno. "Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je uz Izbornu listu priložen Sporazum o obrazovanju Grupe građana Ujedinjeni – Sevojno u kojem je kao lice ovlašćeno za podnošenje izborne liste naveden Stanko Ćirković iz Sevojna", navodi se. Na sajtu RIK-a je malopre objavljeno rešenje o odbacivanju liste Ujedinjeni - Sevojno na osnovu toga što ju je