Toni Cetinski na dan koncerta otkazao nastup u Novom Sadu zbog "svedočenja o ratnim uspomenama"

Newsmax Balkans pre 11 minuta
Toni Cetinski na dan koncerta otkazao nastup u Novom Sadu zbog "svedočenja o ratnim uspomenama"

Hrvatski pevač Toni Cetinski na dan koncerta 8. marta otkazao je svirku u Novom Sadu, nakon što se, kako tvrdi, upoznao sa svedočenjima ljudi koji dvoranu SPENS povezuju sa teškim uspomenama iz devedesetih. Iz tog preduzeća navode da je "umesto ljubavi ponovo u prvi plan izbila zlonamernost".

Cetinski je u saopštenju na Instagramu naveo da je, nakon što se našao u, kako je rekao, teškoj situaciji i nakon pažljivog razmišljanja, odlučio da se koncert u ovom terminu, na Dan žena, ne održi, iako je on kao i drugi hrvatski pevači, u toj dvorani već nastupao. Dodao je da je poslednjih dana upoznat sa "brojnim svedočenjima ljudi" kojima ta dvorana budi bolna sećanja iz ratnog perioda, zbog čega je smatrao da ne može da ostane ravnodušan.
