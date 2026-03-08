Zašto 8. mart slavimo kao Dan žena

Međunarodni dan žena nastao je iz aktivnosti radničkih pokreta početkom dvadesetog veka u Severnoj Americi i širom Evrope.

Međunarodni dan žena je praznik ekonomskih, političkih i društvenih dostignuća žena. Ideja da se ovaj praznik obeležava pojavila se početkom 20. veka, u doba brze industrijalizacije i ekonomske ekspanzije, koja je često dovodila do protesta zbog loših radnih uslova. Razlog zbog kog se upravo 8. mart uzima kao datum obeležavanja povezuje se sa protestima žena zaposlenih u tekstilnoj industriji u Njujorku 1857. godine. Radnice su tada izašle na ulice kako bi