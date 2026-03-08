Pezeškijan: Izjavu o prekidu napada na susede neprijatelji pogrešno protumačili

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
TEHERAN - Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da je njegova izjava da Iran neće napadati susedne zemlje osim ukoliko ga one ne napadnu prve "pogrešno protumačena od strane neprijatelja koji želi da poseju podele među susedima", prenela je danas iranska državna televizija.

"Više puta je rečeno da smo braca i da moramo imati dobre odnose sa susedima. Međutim, primorani smo da uzvratimo na napade, ali to ne znači da imamo spor sa (susednom) zemljom ili da želimo da uznemirimo njen narod", rekao je Pezeškijan, prenosi Rojters. Izjava koju je Pezeškijan dao juče da je Iranski prelazni savet, telo koje upravlja zemljom do izbora novog vrhovnog vođe, odlučio da obustavi napade na susedne države, osim u slučajevima napada sa njihove strane,
