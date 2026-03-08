POGLED SA MIŠELUKA: Adresa mog oca

NOVI SAD - Prva novosadska trospratnica, s dva ulaza, lokalima u prizemlju i velikim luksuznim stanovima na spratovima, bila je Adamovićeva palata na Trgu mladenaca. Da bi gradnja tako monumentalne zgrade bila moguća, spojene su dve parcele. Tako se zdanje nalazi na brojevima od 4 do 6. Dizanje ovako moćnog, čak i za šire prostore originalnog arhitektonskog dela, naložio je novosadski industrijalac, trgovac i kako danas najviše volimo da ga zovemo ‒ vinogradar Aleksandar Adamović. U suštini, najviše to i

Rodonačelnik porodice Jovan, mladić grčko-cincarskog porekla, bežeći od Turaka krajem 18. veka iz Mekedonije je stigao u Sremsku Mitrovicu. Prezime je dobio po Mitrovčaninu Adamu koji ga je posinio, a posao je počeo vodeći savsku krčmu "Kod tri lađe" i baveći se trgovinom. A onda je, sredinom 19. veka, Jovanov sin Stevan odlučio da napusti Mitrovicu i pređe u Novi Sad. Sa suprugom Anastasijom, unukom grofa Save Vukovića, imao je čak petnaestoro dece, deset kćeri i