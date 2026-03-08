Premijerno na televiziji Vojvodine, istinita priča o prvom mafijaškom doušniku na Siciliji (23.54)

NOVI SAD - Premijerno na televiziji Vojvodine. Istinita priča o Tomacu Busketi nazvanom „bos dva sveta", prvom mafijaškom doušniku na Siciliji osamdesetih. Živeći u Palermu, na Siciliji, Tomaco odlučuje da se s porodicom preseli u Brazil i tako pobegne od neprekidnih sukoba između klanova. Međutim, nakon nekoliko nedaća, primoran je da se vrati u Italiju. Tada donosi odluku koja će njegov život i istoriju Koza nostre promeniti zauvek...

Glavne uloge: Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane, Fausto Russo Alesi, Luigi Lo Cascio, Bruno Cariello Režija i scenario Marco Bellocchio, Valia Santella Godina proizvodnje: 2019.