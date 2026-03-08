Milijarder kritikovao Novaka, pa ponovo došao da gleda njegov meč: Pratio je Ðokovića i u Australiji

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Milijarder kritikovao Novaka, pa ponovo došao da gleda njegov meč: Pratio je Ðokovića i u Australiji

Američki milijarder i osnivač Majkrosofta Bil Gejts usnimljen je kako posmatra susret druge runde Indijan Velsa između Novaka Ðokovića i Kamila Majžaka, iako je u prošlosti imao neke negativne komentare na odluke Srbina.

Naime, Gejts je svojevremeno nazvao "nesrećnim izborom" činjenicu da se Novak nije vakcinisao protiv koronavirusa. Ipak, i pored tog stava, više puta je kao ljubitelj tenisa dolazio na njegove susrete, pa čak i na Australijan Openu. Sada ga vidimo u Kaliforniji gde je uživao u preokretu Novaka protiv Majžaka, a nema sumnje da ćemo ga gledati još koji put do kraja turnira u pustinji. (Telegraf.rs)
