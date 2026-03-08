Đoković o treneru: „Nemam nikoga i u redu sam“

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, izjavio je posle pobede nad Poljakom Kamilom Majhšakom i plasmana u 3. kolo mastersa u Indijan Velsu, da trenutno nema prvog trenera jer nije spreman da u ovoj fazi karijere dovede nekog potpuno novog.

„Nemam nikoga koga bih mogao da nazovem prvim trenerom u ovom momentu. I ja sam u redu sa tim. Osećam da imam ono što mi je potrebno. Ne mislim da sam sada spreman u ovoj fazi karijere da dovedem nekog potpuno novog i da sa njim prođem kompletan proces upoznavanja“, rekao je Đoković posle pobede nad Kamilom Majžakom u drugom kolu Indijan Velsa. Srpski teniski as koji će uskoro napuniti 39 godina, ističe da i dalje želi da bude što bolji na terenu. „Nedostatak