Cena nafte iznad 100 dolara po barelu prvi put od 2022, hitna reakcija srpskih vlasti
Prvi put od 2022. godine i početka rusko-ukrajinskog rata, cena nafte je premašila 100 dolara po barelu, a analitičari strahuju da to nije kraj. Hitno reagovala Vlada Srbije.
Svetske cene nafte prvi put su prešle 100 dolara po barelu još od 2022. godine, usred zabrinutosti da bi eskalacija američko-izraelskog rata sa Iranom mogla trajno da poremeti snabdevanje kroz Ormuski moreuz.
Iran je objavio da će Modžtaba Hamnei naslediti oca, Alija Hamneija, na mestu vrhovnog vođe Irana, što ukazuje da su tvrdolinijaši i dalje na vlasti desetak dana od početka sukoba.
Tokom vikenda 7. i 8. marta, SAD i Izrael su pokrenuli nove talase vazdušnih napada na Iran, pogodivši brojne mete, među kojima i skladišta nafte.
Ozbiljni poremećaji u snabdevanju energentima iz regiona Bliskog istoka prete da podignu cene za potrošače i preduzeća širom sveta.
Rano ujutru 9. marta u Aziji je cena nafte marke Brent porasla za oko 15,5 odsto na 107,16 dolara po barelu, dok je američka nafta marke Nymex Light Sweet porasla za više od 17 odsto - na 106,77 dolara.
Mnogi učesnici na tržištu predvideli su da će cena nafte ove nedelje dostići 100 dolara po barelu.
Trebalo je oko minut da se zabeleži skok od 10 odsto, a 15 minuta kasnije cena je porasla za još 10 odsto na azijskom tržištu.
Tržišta su prošle nedelje bila relativno mirna, iako su milioni barela nafte i tečnog prirodnog gasa bili blokirani u Persijskom zalivu zbog problema sa prolaskom kroz Ormuski moreuz.
Međutim, eskalacija tokom vikenda, kao i snimci uništenja energetske infrastrukture u Iranu i u zemljama Persijskog zaliva, izazvali su veliku zabrinutost na tržištima.
Glavno pitanje sada je kako će se situacija razvijati.
Neki analitičari smatraju da bi, ako moreuz ostane zatvoren do kraja marta, cene nafte mogle da dostignu rekord i pređu 150 dolara po barelu.
Već zabeleženi rast verovatno će dovesti do daljeg povećanja cene benzina, kao i drugih derivata, poput avionskog goriva i ključnih komponenti za proizvodnju đubriva.
Azijska tržišta glavni su potrošači nafte i gasa iz zemalja Persijskog zaliva.
Pogledajte video: 'Reke vatre' u Teheranu posle napada na naftna skladišta
Već postoje naznake da azijski kupci podižu cene američkog gasa: neki tankeri koji su prvobitno išli za Evropu okreću se tačno na sredini Atlantika.
„Kratkoročno povećanje cena nafte, koje će brzo nestati kada se iranska nuklearna pretnja eliminiše, veoma je mala cena za bezbednost i mir za Sjedinjene Države i svet“, napisao je američki predsednik Donald Tramp na njegovoj platformi Istina (Truth Social).
„SAMO BUDALE MISLE DRUGAČIJE!“, nastavio je velikim slovima.
Američki ministar energetike rekao je 8. marta američkoj televiziji da Izrael, a ne SAD, izvodi napade na energetsku infrastrukturu Irana, usred zabrinutosti zbog rasta domaćih cena benzina izazvanog ratom.
Srbija zabranjuje izvoz nafte i svih naftnih derivata
Vlada Srbije održala je 9. marta rano ujutru hitnu sednicu na kojoj je doneta odluka o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora.
„Zabrana se odnosi na izvoz dizela, benzina i sirove nafte svim vidovima transporta do 19. marta, a potom ćemo donositi dalje odluke.
„Suština ove zabrane je zaštita domaćeg tržišta od nestašica i skoka cena, a usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu", izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, prenela je Radio-televizija Srbije.
(BBC News, 03.09.2026)